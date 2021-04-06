Архитекторы предложили сделать диораму в Белгороде интерактивной

Posted 6 апреля 2021, 07:49
Published 6 апреля 2021, 07:49
Modified 1 декабря, 08:21
Updated 1 декабря, 08:21
Российские архитекторы на заседании рабочей группы по реконструкции музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» презентовали проекты развития музейного пространства.
Концепции включали в себя преобразование типичного музея в интерактивное пространство с дополненной реальностью и виртуальной экспозицией.
Конечно, мы можем оставить всё как есть в музее, просто отремонтировав его. Но у нас другие задачи. Мы сейчас боремся за нашу молодёжь — музей должен привлекать детей. Они должны приходить в диораму сами и изучать нашу историю. Нужно, чтобы это был их выбор, а наша цель — создать им условия и заинтересовать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Также специалисты предложили создать общественное пространство «Парк мирного времени». Там должны разместиться архитектурные формы, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. Все объекты предусматривают оснащение QR-кодами.
Что касается главного экспоната музея — самой крупной в Европе диорамы, которая иллюстрирует битву на Курской дуге в июле 1943 года, художественное полотно площадью в 1000 м² ждут реставрационные работы.
По данным пресс-службы регионального правительства, диорама была построена в 1985 году. Капитальный ремонт здания проходит впервые. Экспонаты музея временно перевезли на улицу Мичурина, 43.
Напомним, за лучшую идею развития музея-диорамы можно выиграть 2,5 млн рублей. Об этом следует из распоряжения, которое подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Концепции начали собирать 6 марта, а закончат — 13 апреля.