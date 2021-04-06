Архитекторы предложили сделать диораму в Белгороде интерактивной

Конечно, мы можем оставить всё как есть в музее, просто отремонтировав его. Но у нас другие задачи. Мы сейчас боремся за нашу молодёжь — музей должен привлекать детей. Они должны приходить в диораму сами и изучать нашу историю. Нужно, чтобы это был их выбор, а наша цель — создать им условия и заинтересовать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области