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Posted 6 апреля 2021, 07:49

Published 6 апреля 2021, 07:49

Modified 1 декабря, 08:21

Updated 1 декабря, 08:21

Архитекторы предложили сделать диораму в Белгороде интерактивной

6 апреля 2021, 07:49
Сюжет
Губернатор
В обновлённом музее могут появиться пространства с дополненной реальностью и виртуальной экспозицией. По мнению руководителя региона, главная цель реконструкции — создать для детей условия, при которых им было бы интересно ходить в музей.

Российские архитекторы на заседании рабочей группы по реконструкции музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» презентовали проекты развития музейного пространства.

Концепции включали в себя преобразование типичного музея в интерактивное пространство с дополненной реальностью и виртуальной экспозицией.

Конечно, мы можем оставить всё как есть в музее, просто отремонтировав его. Но у нас другие задачи. Мы сейчас боремся за нашу молодёжь — музей должен привлекать детей. Они должны приходить в диораму сами и изучать нашу историю. Нужно, чтобы это был их выбор, а наша цель — создать им условия и заинтересовать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Также специалисты предложили создать общественное пространство «Парк мирного времени». Там должны разместиться архитектурные формы, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. Все объекты предусматривают оснащение QR-кодами.

Что касается главного экспоната музея — самой крупной в Европе диорамы, которая иллюстрирует битву на Курской дуге в июле 1943 года, художественное полотно площадью в 1000 м² ждут реставрационные работы.

По данным пресс-службы регионального правительства, диорама была построена в 1985 году. Капитальный ремонт здания проходит впервые. Экспонаты музея временно перевезли на улицу Мичурина, 43.

Напомним, за лучшую идею развития музея-диорамы можно выиграть 2,5 млн рублей. Об этом следует из распоряжения, которое подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Концепции начали собирать 6 марта, а закончат — 13 апреля.

#Новости#Общество#Губернатор#Капремонт#Диорама#Вячеслав Гладков
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