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Posted 5 апреля 2021, 07:51

Published 5 апреля 2021, 07:51

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Врачам в Белгородской области купят 160 квартир до конца года

5 апреля 2021, 07:51
Сюжет
Губернатор
С нехваткой медицинских кадров в муниципалитетах Белгородской области врио губернатора Вячеслав Гладков предложил справиться при помощи материального обеспечения врачей. До конца 2021 года в регионе для них приобретут 160 квартир.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение приобрести для врачей региона 160 квартир. Из областного бюджета покроют 70% затрат на покупку жилья, ещё 30% должен будет оплатить муниципалитет, в котором наблюдается нехватка медиков.

Проект решения будет готовиться главами территорий совместно с руководителями медучреждений. Мы обязаны до конца года найти врачей. Вячеслав Гладков

Глава региона отметил также, что врачи не обязательно должны быть белгородцами. Он считает, что искать специалистов нужно и в соседних областях. В Белгородской области же следует ориентироваться на молодёжь и усилить работу по профессиональной мотивации среди подрастающего поколения.

В 2022 году охват жилыми помещениями планируют увеличить. Свои квартиры от государства получат 240 медиков. Вячеслав Гладков уже заострял внимание на том, что в муниципалитетах получится решить проблему нехватки медицинских кадров только в том случае, если повысится профессиональная мотивация у молодых жителей районов.

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