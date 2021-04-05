Врачам в Белгородской области купят 160 квартир до конца года

Posted 5 апреля 2021, 07:51
Published 5 апреля 2021, 07:51
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение приобрести для врачей региона 160 квартир. Из областного бюджета покроют 70% затрат на покупку жилья, ещё 30% должен будет оплатить муниципалитет, в котором наблюдается нехватка медиков.
Проект решения будет готовиться главами территорий совместно с руководителями медучреждений. Мы обязаны до конца года найти врачей. Вячеслав Гладков
Глава региона отметил также, что врачи не обязательно должны быть белгородцами. Он считает, что искать специалистов нужно и в соседних областях. В Белгородской области же следует ориентироваться на молодёжь и усилить работу по профессиональной мотивации среди подрастающего поколения.
В 2022 году охват жилыми помещениями планируют увеличить. Свои квартиры от государства получат 240 медиков. Вячеслав Гладков уже заострял внимание на том, что в муниципалитетах получится решить проблему нехватки медицинских кадров только в том случае, если повысится профессиональная мотивация у молодых жителей районов.