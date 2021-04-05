Врачам в Белгородской области купят 160 квартир до конца года

Глава региона отметил также, что врачи не обязательно должны быть белгородцами. Он считает, что искать специалистов нужно и в соседних областях. В Белгородской области же следует ориентироваться на молодёжь и усилить работу по профессиональной мотивации среди подрастающего поколения.