В Белгороде объявили в розыск юридическую компанию, обманывающую клиентов

Posted 5 апреля 2021, 06:05
Published 5 апреля 2021, 06:05
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
В редакцию ИА «Бел.Ру» обратились белгородцы. По их словам, они были обмануты в одной из юридических фирм города. В этом они винят ООО «Продвижение».
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Продвижение» — зарегистрированная в 2018 году в Белгороде компания. Руководителем и бенефициаром организации является Николай Козырь. Отрасль, в которой функционирует компания, — деятельность в области права. И на этой самой деятельности, согласно «СПАРКу», за 2018 год доходы микропредприятия составили одну тысячу рублей.
По словам белгородцев, в компанию они обращались за юридической помощью. Представители организации рассказывали, как будет проходить вся процедура оказания услуг и сколько это будет стоить. Однако, когда дело доходило до самой юридической услуги, жрецы Фемиды бесследно исчезали, оставляя после себя только пустые кошельки клиентов.
Вскоре действующее микропредприятие исчезло. Но белгородец Павел Бойко уверен, что юридическая фирма «Продвижение» до сих пор существует, но уже под другим названием.
Там заместитель директора «рулит» — директоров меняет, как и всё вокруг. Павел Бойко, пострадавший
Павел нашёл новый адрес, как он считает, прежнего «Продвижения». Там действительно располагается юридическая фирма, но только под названием «Аурус». Компания, по информации «СПАРК-Интерфакс», с 2019 года занимается деятельностью в области права. Руководит организацией Сергей Растворцев, а бенефициаром выступает Валерий Дерягин. Интересно то, что за 2019 год микропредприятие выручило 11 тысяч рублей, а чистая прибыль составила всего 2 тысячи рублей.
Я писал в прокуратуру, в МВД, однако до сих пор мне никто не ответил. Тишина. Никто не хочет заниматься. Может, коррупция, а, может, «крыша». Павел Бойко, пострадавший
Мужчина решил вернуть свои деньги по договору об оказании компанией юридических услуг и подал иск в суд на «Продвижение». Ни на один из двух судов представители юридической компании не пришли. Весной 2019 года Октябрьский районный суд Белгорода признал ООО «Продвижение» виновным. По словам Бойко, компания должна была выплатить сто тысяч рублей, но он не получил ни копейки.
Попытки добиться справедливости не увенчались успехом. Как и обращения в прокуратуру и полицию. Что касается возврата самого долга, судебные приставы пытались его взыскать с юрфирмы. На «дело» мужчина выезжал вместе с сотрудниками исполнительного ведомства.
Вышел этот замдиректора. Как оказалось, у них всё здание в аренде, а взять толком и нечего: стол, стул, цветы описаны, как «частное». Мы ушли ни с чем. Потом они [юридическая компания – прим. ред.] оттуда «слиняли». Руки опускаются. Органы ничего не могут сделать. Павел Бойко, пострадавший
Как быть в этой ситуации, белгородец не знает. Сейчас он пытается добиться решения от прокуратуры.
Редакция ИА «Бел.Ру» обратилась в ведомства с официальными запросами, чтобы найти ответы на вопросы: сколько белгородцев пострадали от недобросовестных юрисконсультов и правда ли, что ООО «Продвижение» и ООО «Аурус» – одна и та же компания, но под разными наименованиями.
Как разъяснили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области, в отношении «Продвижения» с 2019 по 2021 год ведомство получило 36 обращений, где местные жители указывали на включение в договоры условий, которые выходят за рамки установленных прав потребителей, а также ненадлежащее выполнение представителями компании обязательств по договору и отказы в возврате денег за услуги, которые фирма не оказала.
Роспотребнадзор провёл одну проверку в отношении компании, по результатам которой были возбуждены два административных дела — о включении в договор условий, ущемляющих права потребителей, и об оказании некачественных услуг. Кроме того, Роспотребнадзор провёл три административных расследования, где установил, что компания не предоставляет потребителям полную информацию о себе и оказываемых услугах. Тогда «Продвижению» назначили штраф в размере 50 500 рублей.
В отношении «Ауруса» с 2020 по 2021 гг. Роспотребнадзор получил 12 обращений. Белгородцы жаловались на то, что компания включала в договор дополнительные условия, плохо исполняла обязательства и не возвращала деньги.
Ведомство подготовило 16 исков в защиту прав потребителей, которые суд удовлетворил. По данным Роспотребнадзора, общая сумма присуждённых судом денежных средств составила 660 тысяч 187 рублей, из которых 26 тысяч — компенсация морального вреда.
Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщали, как белгородцы попадаются на махинациях юристов, отдавая им десятки тысяч рублей за услуги, которые предоставляются бесплатно. Так, женщина купила массажную накидку за 270 тысяч рублей, осознав к вечеру, что она ей вовсе не нужна. Белгородка позвонила продавцам с просьбой вернуть деньги, однако ей отказали. Разочарованная женщина ввела в поисковике «защита прав потребителей», позвонила по первому номеру, который нашла, а именно – в юридическую компанию ООО «Аурус». Там с женщины попросили 65 тысяч рублей. А в Роспотребнадзоре помогли бесплатно.
В прокуратуре Белгородской области на вопросы ИА «Бел.Ру» о количестве обращений, которые подали белгородцы в ведомство, не ответили, объяснив это тем, что запрос «требует выполнения аналитической работы».
«Сведениями о поступивших в прокуратуру Белгородской области обращениях в отношении ООО „Продвижение“ и ООО „Аурус“ прокуратура Белгородской области не располагает».из ответа прокуратуры
Что касается полиции, то в УМВД по Белгороду с 2019 по 2021 год поступило 38 обращений граждан, которые касались ненадлежащего качества оказания юридических услуг сотрудниками «Продвижения». С такими же обращениями, но уже в отношении «Ауруса», в полицию написали пятеро белгородцев. Однако в ходе проверки были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Белгородские судебные приставы сообщили, что в состав сводного исполнительного производства по «Продвижению» входит 68 дел, из которых 61 касается взыскания денежных средств, уплаченных по договорам оказания юридических услуг, а также компенсации морального вреда в пользу физлиц. Таким образом, общая сумма долгов «Продвижения» составляет более 6 млн рублей.
В ведомстве отметили, что судебные приставы выезжали на юридический адрес ООО «Продвижение», но самой компании не нашли — её просто не было. Сейчас организация-должник объявлена в розыск.
История с долгами ООО «Аурус» не менее впечатляющая. На счету у компании 11 исполнительных производств на общую сумму свыше 454 тысяч рублей. Судебные приставы выезжали к должнику, но не смогли найти имущество, которое можно было бы взыскать. Дело в том, что того самого «движимого и недвижимого» у «Ауруса» просто нет, потому что всё, что есть в офисе организации, — арендовано.
Журналисты ИА «Бел.Ру» решили поискать информацию о вышеназванных юридических компаниях в интернете, а именно – проанализировать отзывы потребителей и изучить сайт компании.
Так, на «Яндекс. Картах» есть 128 отзывов, которые касаются ООО «Аурус». Отметим, что средняя оценка компании на сервисе составляет ровно 5 «звёздочек». Большая часть отзывов положительные: люди благодарят компанию за оказанные юридические услуги и обещают, что будут советовать фирму друзьям, выставляя при этом оценку «пять». Но если посмотреть на аккаунты тех самых «отзовиков», то многие из них пишут такие лестные характеристики для многих компаний страны, которые расположены в разных городах — от Белгорода до Наро-Фоминска и Краснодара. Причём часть подобных отзывов опубликованы в один и тот же день.
Что же касается негативных отзывов, зачастую люди пишут о том, что компания берёт деньги и не исполняет условия договора, а юристы некомпетентны. Кроме того, в комментариях под мнением люди делятся своими отрицательными впечатлениями о сотрудничестве с компанией.
Если говорить о реакции на отзывы, то под положительными отзывами стоят «дизлайки» и комментарии о том, что человек лжёт, а «мнение» — фейк и «куплено». Под отрицательными отзывами люди ставят «лайки», делятся впечатлениями о компании в комментариях и поддерживают друг друга.
Что касается ООО «Продвижение», люди оценили их работу в 3,8 балла. Белгородцы называют людей, работающих в организации, мошенниками и советуют не обращаться в компанию за юридической помощью.
На сайте компании всё «чинно, мирно и благородно»: адрес, услуги, номера телефонов и три хвалебных отзыва. Однако, если смотреть с функциональной точки зрения, то ссылки на социальные сети фирмы или не работают, или «перебрасывают» на аккаунты организаций по продвижению бизнеса. Также мы обратили внимание и на то, что если на сайте перейти по вкладке «Новости», то открывается интернет-версия местной газеты города, но никак не свежая информация о деятельности компании.
Редакция ИА «Бел.Ру» не берётся судить юридические организации или обратившихся к нам читателей. Журналисты попыталась распутать клубок этих непростых правовых отношений.
Несмотря на то, что ООО «Продвижение» и ООО «Аурус» – абсолютные должники, по закону преследуется только первая компания, а вторая продолжает спокойно работать и оказывать свои услуги. Когда и как будут выплачены долги — неизвестно.
Нельзя не упомянуть и про главное бизнеса — заработок. Вопрос известного блогера «Сколько ты зарабатываешь?» был бы интересен в отношении обеих компаний. Несмотря на то, что «Продвижение» существует с 2018 года, о своих доходах оно отчиталось лишь раз, указав одну тысячу рублей. Такая же ситуация и с «Аурусом» — «денежный» отчёт датируется 2019 годом. На юридических услугах за весь год компания выручила 11 тысяч рублей, а чистая прибыль составила две тысячи рублей.
Основываясь на ответах ведомств, можно сделать вывод, что работа в отношении загадочных юридических фирм ведётся. Возможно не такая, какой бы её хотелось видеть пострадавшим от юристов белгородцам, но она есть: Роспотребнадзор ведёт проверки, полиция работает с обращениями, судебные приставы разыскивают исчезнувшее «Продвижение».