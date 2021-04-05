В Белгороде объявили в розыск юридическую компанию, обманывающую клиентов

Нельзя не упомянуть и про главное бизнеса — заработок. Вопрос известного блогера «Сколько ты зарабатываешь?» был бы интересен в отношении обеих компаний. Несмотря на то, что «Продвижение» существует с 2018 года, о своих доходах оно отчиталось лишь раз, указав одну тысячу рублей. Такая же ситуация и с «Аурусом» — «денежный» отчёт датируется 2019 годом. На юридических услугах за весь год компания выручила 11 тысяч рублей, а чистая прибыль составила две тысячи рублей.