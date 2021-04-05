Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Больница в Белгородской области получила имя почётного хирурга

5 апреля 2021, 09:49
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Теперь Прохоровская центральная районная больница будет носить имя ныне покойного хирурга высшей категории Анатолия Филюка.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области 5 апреля появилась информации о присвоении ЦРБ в Прохоровке имя Анатолия Филюка.

Как пишут о нём на сайте, Анатолий Филюк — почётный гражданин Прохоровского района. А в сфере своей врачебной, хирургической, деятельности Филюк имеет немало наград. Например, знак «Отличник здравоохранения», медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» первой и второй степеней. В 2019 году имя Анатолия Филюка появилось на областной Аллее славы медицинских работников.

В сфере здравоохранения Прохоровки именитый хирург работал с 1972 года. Постепенно Анатолий Филюк дошёл до должности главного врача ЦРБ.

Материалы по теме
О белгородских улицах, названных в честь деятелей искусства В Белгороде восемь улиц в микрорайоне Восточном получили имяБезымянный проезд в Белгороде назвали в честь протопопа Аввакума
#Новости#Больница#Переименование#Црб#Прохоровка#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18