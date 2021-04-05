Больница в Белгородской области получила имя почётного хирурга

На сайте губернатора и правительства Белгородской области 5 апреля появилась информации о присвоении ЦРБ в Прохоровке имя Анатолия Филюка.
Как пишут о нём на сайте, Анатолий Филюк — почётный гражданин Прохоровского района. А в сфере своей врачебной, хирургической, деятельности Филюк имеет немало наград. Например, знак «Отличник здравоохранения», медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» первой и второй степеней. В 2019 году имя Анатолия Филюка появилось на областной Аллее славы медицинских работников.
В сфере здравоохранения Прохоровки именитый хирург работал с 1972 года. Постепенно Анатолий Филюк дошёл до должности главного врача ЦРБ.