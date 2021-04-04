В Белгородской области появится программа подготовки медицинских кадров

Вячеслав Гладков пообещал, что власти Белгородской области создадут для молодых медиков все условия, чтобы им не хотелось уезжать с малой родины. Речь в том числе идёт и о решении жилищного вопроса. Продолжит своё действие и программа «Земский доктор», по которой переезжающие в село медики получают миллион рублей.