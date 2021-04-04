В Белгородской области появится программа подготовки медицинских кадров

Posted 4 апреля 2021, 13:52
Published 4 апреля 2021, 13:52
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Сейчас во многих районах Белгородской области наблюдается острая нехватка медицинских кадров. Например, в Красногвардейском районе дошло до того, что людям негде сделать укол, из-за отсутствия положенной по закону медпомощи белгородцы умирают. В целом в Белгородской области не хватает 13% медицинских специалистов.
Чтобы решить проблему, особенно в малонаселённых сельских районах, нужно создать систему мотивации молодых и будущих специалистов, уверен Вячеслав Гладков. Нужно формировать желание стать врачом с детского сада. А в школе интерес к медицине можно пробудить с помощью создания специализированных медицинских классов.
В Белгороде есть примеры успешной подобной практики — в одной из школ эта система уже работает. Сейчас мы оцениваем её эффективность, после чего создадим региональную программу с адаптацией к особенностям каждого района.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
По мнению главы региона, грамотная мотивация с раннего возраста вдохновит молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору, а после окончания молодые специалисты вернутся работать в родное село. Например, семейным врачом.
Вячеслав Гладков пообещал, что власти Белгородской области создадут для молодых медиков все условия, чтобы им не хотелось уезжать с малой родины. Речь в том числе идёт и о решении жилищного вопроса. Продолжит своё действие и программа «Земский доктор», по которой переезжающие в село медики получают миллион рублей.
По данным пресс-службы правительства региона, на сегодняшний день в сфере здравоохранения Белгородской области работают более 31 тыс. человек. В первичном звене укомплектованность кадрами составляет 87,4%. Больницам и поликлиникам не хватает 164 врача и 197 человек среднего персонала. В ряде больниц дефицит кадров достигает 20%, а в трёх центральных районных больницах нет главных врачей.