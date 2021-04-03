В Белгородской области заложили «Сад памяти» в виде георгиевской ленточки

В этот день, 3 апреля, глава региона Вячеслав Гладков как раз приезжал в муниципалитет в ходе рабочей поездки. Он тоже принял участие в высадке «Сада памяти». В Илёк-Пеньковке теперь красуются 1500 саженцев липы, клёны и рябины. На своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора написал, что с высоты птичьего полёта сад будет выглядеть как георгиевская ленточка.