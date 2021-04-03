В Белгородской области заложили «Сад памяти» в виде георгиевской ленточки

«Сад памяти» — это международная патриотическая акция, в которой Белгородская область принимает ежегодное участие. Её цель — высадить по всей России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы войны людях.
В этом году первый «Сад памяти» заложили в Краснояружском районе. Село Илёк-Пеньковка выбрали в качестве места для нового сада неслучайно: это село во время Великой Отечественной войны было местом дислокации военных сил и госпиталей.
В этот день, 3 апреля, глава региона Вячеслав Гладков как раз приезжал в муниципалитет в ходе рабочей поездки. Он тоже принял участие в высадке «Сада памяти». В Илёк-Пеньковке теперь красуются 1500 саженцев липы, клёны и рябины. На своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора написал, что с высоты птичьего полёта сад будет выглядеть как георгиевская ленточка.
Вячеслав Владимирович предложил каждому поддержать эту акцию, которая стала уже доброй традицией. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Сада памяти».
Напомним, в Белгородской области в рамках международной акции собираются высадить 5,5 млн саженцев деревьев. Один из таких садов должен появиться вскоре у дома Ватутина в селе Ватутино Валуйского горокруга. Тут хотят высадить около 4 тыс. саженцев сосны обыкновенной.