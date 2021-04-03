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Posted 3 апреля 2021, 13:23

Published 3 апреля 2021, 13:23

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

В Белгородской области заложили «Сад памяти» в виде георгиевской ленточки

3 апреля 2021, 13:23
Сюжет
Губернатор
В селе Краснояружского района появились новые липы, клёны и рябины. Всего посадили 1500 деревьев. В высадке сада участвовал врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Сад памяти» — это международная патриотическая акция, в которой Белгородская область принимает ежегодное участие. Её цель — высадить по всей России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы войны людях.

В этом году первый «Сад памяти» заложили в Краснояружском районе. Село Илёк-Пеньковка выбрали в качестве места для нового сада неслучайно: это село во время Великой Отечественной войны было местом дислокации военных сил и госпиталей.

В этот день, 3 апреля, глава региона Вячеслав Гладков как раз приезжал в муниципалитет в ходе рабочей поездки. Он тоже принял участие в высадке «Сада памяти». В Илёк-Пеньковке теперь красуются 1500 саженцев липы, клёны и рябины. На своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора написал, что с высоты птичьего полёта сад будет выглядеть как георгиевская ленточка.

Вячеслав Владимирович предложил каждому поддержать эту акцию, которая стала уже доброй традицией. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Сада памяти».

Напомним, в Белгородской области в рамках международной акции собираются высадить 5,5 млн саженцев деревьев. Один из таких садов должен появиться вскоре у дома Ватутина в селе Ватутино Валуйского горокруга. Тут хотят высадить около 4 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

#Новости#Общество#Губернатор#Фотофакт#Вячеслав Гладков#Сад памяти
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