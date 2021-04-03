Пятимесячного домашнего щенка жестоко убили в Белгородской области

Налицо уголовное преступление по ст. 245 УК РФ, которая, к сожалению, в России не работает. Странно, что результаты экспертизы не вдохновили его вызвать оперативную группу и начать настоящее расследование! Он пока ещё не дал официального ответа, но судя по всем его устным заявлениям не собирается давать ход делу! Мы опасаемся, что этот нелюдь избежит наказания и будет ходить рядом с нами, в обществе, где нет места таким, как он. Ирина Астахова, волонтёр