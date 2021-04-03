Пятимесячного домашнего щенка жестоко убили в Белгородской области

В редакцию «Бел.Ру» обратились зооволонтёры с просьбой рассказать о жуткой истории убийства щенка, которая произошла в селе Шопино Яковлевского горокруга. Люди боятся, что дело «замнут», а виновный останется безнаказанным.
Всё дело в том, что бездомного щенка пяти месяцев по кличке Лиса зимой приютили белгородка Наталья и её несовершеннолетняя дочь. Собаку приняли в семью, а 26 марта этого года нашли её окровавленной. Щенок никогда не проявлял агрессии, но несмотря на это, как заявляют волонтёры и хозяйка собаки, житель Шопино — сосед Натальи поймал пушистика самодельными проволочными удавками и в упор четыре раз выстрелил.
Хозяйка нашла своего питомца ещё живым, волонтёры доставили его в больницу, но от полученных травм собака скончалась в муках. Редакции предоставили видео окровавленной собаки, на которых щенок скулит от боли, но по этическим соображениям мы не станем их публиковать.
Независимая экспертиза установила, что «умерла собака от полученных „прижизненных огнестрельных дробовых ранений головы, шеи, оскольчатого перелома третьего шейного позвонка, нарушения целостности яремной вены, проникающего открытого повреждения глазного яблока с внедрением металлического инородного тела, гематомы мозга…“». В связи с этим хозяйка Лисы написала заявление в полицию.
Волонтёров обеспокоило то, что участковый не видит состава преступления и утверждает, что на участке соседа не зарегистрировано ни одного ружья.
Налицо уголовное преступление по ст. 245 УК РФ, которая, к сожалению, в России не работает. Странно, что результаты экспертизы не вдохновили его вызвать оперативную группу и начать настоящее расследование! Он пока ещё не дал официального ответа, но судя по всем его устным заявлениям не собирается давать ход делу! Мы опасаемся, что этот нелюдь избежит наказания и будет ходить рядом с нами, в обществе, где нет места таким, как он. Ирина Астахова, волонтёр
Уточняется, что несовершеннолетний ребёнок хозяйки щенка видел муки своего питомца и теперь находится в шоковом состоянии, как и сама Наталья. Женщине страшно жить рядом с человеком, который может так поступить с собакой. Она считает, что, если у мужчины поднялась рука на животное, то может подняться и на ребёнка.
Волонтёры просят обратить внимание на произошедшее не только правоохранителей, но и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову, и уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина.
Проблема бездомных животных и жестокого обращения с домашними и бродячими четверолапыми стоит в регионе остро. То сообщат об убийстве собаки из арбалета, то найдут домашнего кота с пулей в голове, то выстрелят в хаски.