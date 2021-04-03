Мужчина в Белгороде лишился денег из-за интим-мошенницы в интернете

О похожей истории на «Бел.Ру» писали в прошлом году. Но в том случае мужчина был более щедр и лишился из-за этого 16 000 рублей. Он тоже пытался заказать интим-услуги в интернете. Правда, тогда мошенника задержали и выяснилось, что им был мужчина.