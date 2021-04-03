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Мужчина в Белгороде лишился денег из-за интим-мошенницы в интернете

3 апреля 2021, 10:47
Фото: https://pixabay.com
Женщина пообещала провести с ним вечер за деньги, но потребовала сначала оплатить свои услуги. По итогу к своему клиенту она не приехала, а мужчина просто лишился средств.

Для Белгородской области нередки случаи телефонного мошенничества, когда люди выманивают у белгородцев деньги, представляясь банковскими сотрудниками, или сообщают о якобы попавших в беду родственниках, которым требуются деньги. Но интим-мошенники встречаются не так часто: либо обманутые стесняются обратиться в правоохранительные органы, либо в регионе на их уловки попадаются единицы.

Однако об одном таком случае стало известно от УМВД по региону. Ведомство сообщило о мужчине, который приехал в Белгород в командировку и решил скрасить свой вечер женской компанией. Он нашёл в Сети номер дамы, оказывающей интимные услуги, и договорился встретиться.

Предварительно горе-клиент перевёл ей 5000 рублей. В итоге мужчина остался и без интим-услуг, и без денег, потому что женщина так и не приехала. Он обратился в отделение полиции.

Теперь правоохранители пытаются установить личность мошенницы, а пока по данному факту возбуждено уголовное дело. Если женщину найдут, ей грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество.

О похожей истории на «Бел.Ру» писали в прошлом году. Но в том случае мужчина был более щедр и лишился из-за этого 16 000 рублей. Он тоже пытался заказать интим-услуги в интернете. Правда, тогда мошенника задержали и выяснилось, что им был мужчина.

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