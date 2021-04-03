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Глава белгородского депздрава объяснил, почему после прививки может быть мало антител

3 апреля 2021, 15:30
Фото: Бел.Ру
Иконников рассказал, какой показатель антител является допустимым, когда лучше их измерять и когда прививаться после того, как переболел коронавирусом.

2 апреля состоялся прямой эфир с участием Андрея Иконникова — главы департамента здравоохранения Белгородской области. В студии «Мира Белогорья» он ответил на вопросы о коронавирусе, которые белгородцы задавали письменно или в голосовом формате.

Одна жительница региона была взволнована тем, что после прививки от коронавируса у неё сформировался очень низкий уровень антител в организме (1,02). Белгородка попросила Андрея Александровича объяснить, почему так и нормально ли это.

Чиновник ответил, что минимальное значение — это 1 и что титр равный единице уже говорит о сформированности иммунитета. Однако Иконников уточнил, что имеет значение срок вакцинации и прививались одним или уже двумя компонентами.

Хороший титр антител вырабатывается через 21 день после второго компонента. Могло получиться так, что эти 21 день не выдержали, а по прошествии 21 дня они (антитела) ещё и нарастают. Андрей Иконников

Также руководителю департамента поступил вопрос о том, спустя какое время можно сделать прививку против COVID-19, если уже переболел этой инфекцией. В этом случае, как объяснил чиновник, действовать стоит согласно регламенту: прививаться можно только по прошествии шести месяцев после перенесённой болезни.

Во время этого же эфира Иконников рассказывал, почему в Старом Осколе не снижается число заражённых COVID-19, скольким процентам взрослых в регионе надо привиться, чтобы сформировался коллективный иммунитет, и почему в область не завозят другие вакцины, а всем ставят «Спутник V».

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