Глава белгородского депздрава объяснил, почему после прививки может быть мало антител

Во время этого же эфира Иконников рассказывал, почему в Старом Осколе не снижается число заражённых COVID-19, скольким процентам взрослых в регионе надо привиться, чтобы сформировался коллективный иммунитет, и почему в область не завозят другие вакцины, а всем ставят «Спутник V».