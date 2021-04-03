Белгородская область вошла топ-10 регионов с низким уровнем преступности и убийств

Posted 3 апреля 2021, 05:11
Published 3 апреля 2021, 05:11
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
С 2011 по 2021 годы в России на 15% снизилось количество зарегистрированных преступлений. За последние десять лет ситуация улучшилась в 59 регионах, среди которых в 15 — сократилось число преступлений более чем на 25%. Также в 81 регионе за это десятилетие уменьшилось число убийств в пересчёте на 100 000 населения.
Об этом рассказали в публикации «Новых известий». Журналисты проанализировали свежую статистику генеральной прокуратуры и разобрались, какой регион является самым опасным для жизни. Также корреспонденты опубликовали данные о том, как изменилась ситуация за последние 10 лет борьбы с преступностью в РФ.
Сравнивали по числу преступлений, совершённых в расчёте на 1000 жителей. Белгородская область также фигурирует в списках. Радует, что в положительном контексте. Например, регион вошёл в топ-10 с наименьшим уровнем преступности: 9,6 на 1000 проживающих. Опередили область следующие территории:
Также Белгородская область попала в десятку регионов с самым низким количеством убийств. В этом перечне лидеров места распределились следующим образом:
Самым преступным регионом России в течение многих лет остаётся Тыва. Он лидирует по числу убийств и покушений на убийство. Специалисты связывают высокий уровень криминогенности здесь со сложными климатическими особенностями, отсутствием развлечений, алкоголизмом и бедностью:
В части Чукотки и Магадана это еще и суровые природно-климатические условия, помноженные на сложные социальные условия. Проблема алкоголизма и некачественных спиртных напитков здесь как спасение от хандры при северной депрессии и отсутствии развлечений. Республика Тыва — самый бедный регион в России. Причём во многих рейтингах Тыва на последнем или одном из последних мест. В рейтинге по уровню жизни на последнем месте. В рейтинге по медицинскому обслуживанию на последнем месте. В рейтинге по доступности жилья на одном из последних мест. Тыва является одним из самых пьющих регионов России. Северная Осетия, КЧР, Адыгея — высокий уровень безработицы, который превысил средний показатель по России, проблема молодежной безработицы из-за отсутствия профильных рабочих мест. Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России
Кроме того, эксперты советуют не слишком уж очаровываться написанной на бумаге статистике. Ведь речь идёт о зарегистрированных преступлениях, а сколько тех, что не зарегистрировали? Александр Михайлов — генерал ФСБ в отставке. Размышляя на этот счёт, он привёл в пример Чечню. Считается, что здесь зафиксирован самый низкий процент убийств. Но так ли это в действительности?
И графа «зарегистрировано преступлений»: не зарегистрировал — и нет преступления. Вот и статистика. В Чечне в этом смысле лучшая ситуация. Зарегистрировал преступление и упал на строчку ниже. Но по ощущениям безопаснее. И это не от полиции зависит. Везде свои особенности и причины. Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке
Также стоит учитывать, что немало в регионах жителей, которые не обращаются в полицию, когда с ними или их близкими случается что-то противоправное. Есть и те, кто обращались, но их заявления оставались без внимания. Если снова говорить о Чеченской Республике, то не стоит забывать о традициях — как национальных, так и внутрисемейных: здесь не принято выносить сор из избы. Это же касается и Кавказа. Поэтому статистика — дело тонкое.
Но если всё-таки обращаться к статистическим данным, то есть сформированный список регионов России, которым удалось сократить преступность. К таковым отнесли Московскую область, Ханты-Мансийский АО, Тюменскую область, Нижегородскую область, Пермский край и Вологодскую область. Топ-10 закрыли Республика Марий Эл и Самарская область.
Были в материале «Новых известий» и статистики по регионам, которым не удалось снизить уровень преступности, и которые ведут успешную и безуспешную борьбу с убийствами. Узнать о них можно из опубликованных ниже иллюстраций.