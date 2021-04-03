Белгородская область вошла топ-10 регионов с низким уровнем преступности и убийств

Также стоит учитывать, что немало в регионах жителей, которые не обращаются в полицию, когда с ними или их близкими случается что-то противоправное. Есть и те, кто обращались, но их заявления оставались без внимания. Если снова говорить о Чеченской Республике, то не стоит забывать о традициях — как национальных, так и внутрисемейных: здесь не принято выносить сор из избы. Это же касается и Кавказа. Поэтому статистика — дело тонкое.