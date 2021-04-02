Вячеслав Гладков обсудил с АПК «Промагро» создание рабочих мест для молодёжи

Конкуренция за молодёжь сейчас очень высока, и только предложив достойные условия профобразования, а затем и работы, мы сможем удержать специалистов в регионе. Нужно, чтобы не только наша молодёжь оставалась здесь, но и чтобы к нам приезжали из других регионов. Соблюдение экологических норм мы будем строго контролировать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области