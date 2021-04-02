Вячеслав Гладков обсудил с АПК «Промагро» создание рабочих мест для молодёжи

Posted 2 апреля 2021, 14:29
Published 2 апреля 2021, 14:29
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с будущим собственником АПК «Промагро» Андреем Тютюшевым, сообщил руководитель региона в своём Telegram-канале.
Одними из главных вопросов встречи стало сохранение и поддержка экологических норм, создание рабочих мест для молодых специалистов, а также подготовку и реализацию инвестиционных проектов.
Конкуренция за молодёжь сейчас очень высока, и только предложив достойные условия профобразования, а затем и работы, мы сможем удержать специалистов в регионе. Нужно, чтобы не только наша молодёжь оставалась здесь, но и чтобы к нам приезжали из других регионов. Соблюдение экологических норм мы будем строго контролировать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Кроме того, руководство сельхозпредприятия сообщило о работе в сфере экологии. Одна из целей организации — снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с очисткой и утилизацией навозно-технологических стоков и проекте комплекса инновационных технологических решений. Это позволит снизить количество выброса загрязняющих веществ и неприятных запахов от предприятий АПК органических удобрений по новейшим технологиям.