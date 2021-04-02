bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2021, 14:29

Published 2 апреля 2021, 14:29

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Вячеслав Гладков обсудил с АПК «Промагро» создание рабочих мест для молодёжи

2 апреля 2021, 14:29
Сюжет
Губернатор
Руководитель региона встретился с будущим собственником агропромышленного холдинга. Стороны обсудили сохранение экологии, создание рабочих мест для молодёжи и проектную деятельность.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с будущим собственником АПК «Промагро» Андреем Тютюшевым, сообщил руководитель региона в своём Telegram-канале.

Одними из главных вопросов встречи стало сохранение и поддержка экологических норм, создание рабочих мест для молодых специалистов, а также подготовку и реализацию инвестиционных проектов.

Конкуренция за молодёжь сейчас очень высока, и только предложив достойные условия профобразования, а затем и работы, мы сможем удержать специалистов в регионе. Нужно, чтобы не только наша молодёжь оставалась здесь, но и чтобы к нам приезжали из других регионов. Соблюдение экологических норм мы будем строго контролировать. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Кроме того, руководство сельхозпредприятия сообщило о работе в сфере экологии. Одна из целей организации — снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с очисткой и утилизацией навозно-технологических стоков и проекте комплекса инновационных технологических решений. Это позволит снизить количество выброса загрязняющих веществ и неприятных запахов от предприятий АПК органических удобрений по новейшим технологиям.

#Новости#Экономика#Губернатор#Работа#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика