В Белгородской области создадут инклюзивное пространство для детей с аутизмом

Мне очень понравился концерт! Предлагаю организовать такой концерт на площадке одного из наших театров, чтобы расширить зрительскую аудиторию. Наша задача — создать инклюзивное пространство, в котором будет комфортно абсолютно всем. В нашей области уделяется много внимания семьям, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Осуществляются конкретные шаги, чтобы выстроить эффективную системную работу. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области