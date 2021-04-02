В Белгородской области создадут инклюзивное пространство для детей с аутизмом

Posted 2 апреля 2021, 12:53
Published 2 апреля 2021, 12:53
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
В День распространения информации о проблеме аутизма глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил концерт, который организовала общественная организация «Синяя птица».
Мне очень понравился концерт! Предлагаю организовать такой концерт на площадке одного из наших театров, чтобы расширить зрительскую аудиторию. Наша задача — создать инклюзивное пространство, в котором будет комфортно абсолютно всем. В нашей области уделяется много внимания семьям, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Осуществляются конкретные шаги, чтобы выстроить эффективную системную работу. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
По данным пресс-службы областного правительства, в ближайшее время руководитель региона встретится с представителями общественных организаций, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Стороны наметят план совместной работы. Сейчас в Белгородской области проживают 628 детей с расстройствами аутистического спектра.
В регионе углублённая диагностика расстройств аутистического спектра проводится на базе трёх медицинских организаций. Кроме того, 273 врача-педиатра, детские психиатры, неврологи и 44 специалиста стоматологического профиля прошли специальное обучение. Также на территории региона разработан порядок приоритетной записи пациентов с установленным диагнозом РАС к врачам-специалистам медорганизаций области.
Сейчас для детей с РАС организовали обучение в 27 ресурсных классах и 17 ресурсных группах с охватом в 258 человек. Отметим, что порядка 300 ребят с расстройством аутистического спектра охвачены дополнительным образованием.