В Белгородской области и ещё в двух регионах заработает приложение «Моё здоровье»

В связи с этим в регионе в ближайшее время заработает приложение «Моё здоровье». В настоящее время идёт тестирование сервиса и отработка деталей. Туда переведут запись на приём к врачу и диспансеризацию, а в перспективе все сервисы должны появиться в приложении.