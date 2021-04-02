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В Белгородской области и ещё в двух регионах заработает приложение «Моё здоровье»

2 апреля 2021, 04:11
Фото: pixabay.com
Белгородская область стала одним из трёх регионов России, где заработает новое приложение «Моё здоровье». Сервис позволит записаться на приём к врачу, посмотреть данные медицинской карты и медснимки.

Белгородская область входит в топ-5 регионов России, где высокий уровень цифровизации здравоохранения, отметили в департаменте цифрового развития.

В связи с этим в регионе в ближайшее время заработает приложение «Моё здоровье». В настоящее время идёт тестирование сервиса и отработка деталей. Туда переведут запись на приём к врачу и диспансеризацию, а в перспективе все сервисы должны появиться в приложении.

В текущем году правительство РФ приняло нормативный документ, который позволяет отказываться от бумажных записей в медучреждениях.

Напомним, в Белгородской области медикам запретят выписывать рецепты на бумаге. К договорённости пришли региональные департаменты здравоохранения и цифрового развития. Рекомендации к лечению медики будут заносить в электронную систему. При необходимости врач сможет их распечатать.

Сейчас мы можем на уровне главврача подписать соответствующий приказ, и если данная медицинская организация готова к отказу от определённых документов, это можно делать. Мы рассчитываем, что это существенно поможет нашим врачам.Евгений Мирошников

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