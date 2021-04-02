В Белгородской области и ещё в двух регионах заработает приложение «Моё здоровье»

Белгородская область входит в топ-5 регионов России, где высокий уровень цифровизации здравоохранения, отметили в департаменте цифрового развития.
В связи с этим в регионе в ближайшее время заработает приложение «Моё здоровье». В настоящее время идёт тестирование сервиса и отработка деталей. Туда переведут запись на приём к врачу и диспансеризацию, а в перспективе все сервисы должны появиться в приложении.
В текущем году правительство РФ приняло нормативный документ, который позволяет отказываться от бумажных записей в медучреждениях.
Напомним, в Белгородской области медикам запретят выписывать рецепты на бумаге. К договорённости пришли региональные департаменты здравоохранения и цифрового развития. Рекомендации к лечению медики будут заносить в электронную систему. При необходимости врач сможет их распечатать.
Сейчас мы можем на уровне главврача подписать соответствующий приказ, и если данная медицинская организация готова к отказу от определённых документов, это можно делать. Мы рассчитываем, что это существенно поможет нашим врачам.Евгений Мирошников