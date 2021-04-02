В Белгороде на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда установят светофор

После обращения администрация Белгорода решила установить на перекрёстке светофор. Он появится в IV квартале 2021 года. Кроме этого, в мэрии добавили, что в в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году участок дороги от улицы Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 отремонтируют.