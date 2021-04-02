В Белгороде на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда установят светофор

Posted 2 апреля 2021, 12:06
Published 2 апреля 2021, 12:06
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
Как сообщили в мэрии, в ходе одного из личных приёмов главы региона к нему обратился житель областного центра с просьбой решить проблему на перекрёстке ул. Везельская и Кашарского проезда. По словам мужчины, на данном участке достаточно проблематично проехать, а из-за дома № 80 на улице Везельской обзор минимальный.
После обращения администрация Белгорода решила установить на перекрёстке светофор. Он появится в IV квартале 2021 года. Кроме этого, в мэрии добавили, что в в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году участок дороги от улицы Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 отремонтируют.
В планах расширить магистраль, возвести путепровод над железной дорогой на Кашарском проезде и организовать подъезд к строящемуся футбольному манежу.
Напомним, в областном центре моют светофоры и дорожные знаки. Генеральную уборку в Белгороде обещают закончить к 15 апреля. С начала марта коммунальщики убирают с дорог песок, очищают газоны и пешеходные зоны от мусора, обрезают деревья и кустарники, моют светофоры и дорожные знаки.