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Posted 2 апреля 2021, 12:06

Published 2 апреля 2021, 12:06

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

В Белгороде на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда установят светофор

2 апреля 2021, 12:06
Сюжет
Новости Белгорода
Таким образом городские власти планируют решить проблему со «слепой зоной». Проблемным перекрёстком занялись после жалобы врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Как сообщили в мэрии, в ходе одного из личных приёмов главы региона к нему обратился житель областного центра с просьбой решить проблему на перекрёстке ул. Везельская и Кашарского проезда. По словам мужчины, на данном участке достаточно проблематично проехать, а из-за дома № 80 на улице Везельской обзор минимальный.

После обращения администрация Белгорода решила установить на перекрёстке светофор. Он появится в IV квартале 2021 года. Кроме этого, в мэрии добавили, что в в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году участок дороги от улицы Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 отремонтируют.

В планах расширить магистраль, возвести путепровод над железной дорогой на Кашарском проезде и организовать подъезд к строящемуся футбольному манежу.

Напомним, в областном центре моют светофоры и дорожные знаки. Генеральную уборку в Белгороде обещают закончить к 15 апреля. С начала марта коммунальщики убирают с дорог песок, очищают газоны и пешеходные зоны от мусора, обрезают деревья и кустарники, моют светофоры и дорожные знаки.

#Кристина Семенчук#Новости#Город#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Светофор#Жалоба#Перекрёсток#Гладков
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