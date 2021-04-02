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Posted 2 апреля 2021,, 10:48

Published 2 апреля 2021,, 10:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Стойленский ГОК наградил школьников – участников профориентационного конкурса

2 апреля 2021, 10:48
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) подвёл итоги конкурса «С нас начинается металлургия».

Ученики «Класса СГОКа» подшефной школы № 27 поучаствовали в профориентационых мероприятиях комбината: побывали с экскурсией в карьере СГОКа, палеонтологическом музее и продемонстрировали знания в олимпиаде по физике и в викторине про комбинат.

По итогам конкурса жюри признало победителем ученика 9-го класса Тимофея Исаева, а призерами стали его одноклассники Никита Кунцев и Даниил Пешков. На церемонии награждения ребята получили от СГОКа дипломы и корпоративные подарки.

Благодарственным письмом и корпоративным сувениром отмечен педагог-наставник, учитель физики Александр Никитин, который готовил школьников к олимпиаде.

Стойленский ГОК в рамках своей профориентационной работы регулярно проводит конкурсы, викторины и творческие состязания для школьников. Цель наших проектов – поиск, развитие и подготовка грамотных высокопотенциальных выпускников, которые нацелены получать технические специальности, востребованные на предприятии.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа

В этот же день директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский принял участие в совместном совещании с представителями администрации Старооскольского городского округа, на котором обсудили вопросы перспективного развития профессионального образования региона.

СГОК совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа ведет активную профориентационную работу. Кроме «Класса СГОКа» в подшефной 27-й школе и дуального обучения, организованного со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом, на базе СТИ НИТУ МИСиС работает «Школа юного горняка», в рамках которой старшеклассники получают дополнительные знания по физике и математике, изучают предметы, ориентированные на горнорудные специальности.

Кроме этого, в СИТТ при поддержке Стойленского ГОКа был открыт «Кружок 3D -моделирования» для учеников старших классов и студентов.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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