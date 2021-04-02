Стойленский ГОК наградил школьников – участников профориентационного конкурса

СГОК совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа ведет активную профориентационную работу. Кроме «Класса СГОКа» в подшефной 27-й школе и дуального обучения, организованного со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом, на базе СТИ НИТУ МИСиС работает «Школа юного горняка», в рамках которой старшеклассники получают дополнительные знания по физике и математике, изучают предметы, ориентированные на горнорудные специальности.