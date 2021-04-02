Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные в Белгородской области

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Белгороде будет облачно. Ночью +2 ˚С и дождь со снегом. Днём +10 ˚С и без осадков. В воскресенье наоборот: небольшой дождь ожидается в светлое время суток при той же температуре. Ночью без осадков и +1 ˚С.