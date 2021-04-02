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Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные в Белгородской области

2 апреля 2021, 12:42
Фото: ИА «Бел.Ру»
Местами не обойдётся без дождя, а в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -2 ˚С. При этом днём в регионе будет больше +10 ˚С, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Погода

3 апреля в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах ночью может пройти мокрый снег и дождь при температуре от 0 ˚С до +5 ˚С. Днём местами небольшой дождь. Столбик термометра остановится на отметке от +6 ˚С до +11 ˚С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 611 м/с.

4 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но температура может снизиться до -2 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, но будет намного теплее — от +7 ˚С до +12 ˚С. Ветер западный 49 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Белгороде будет облачно. Ночью +2 ˚С и дождь со снегом. Днём +10 ˚С и без осадков. В воскресенье наоборот: небольшой дождь ожидается в светлое время суток при той же температуре. Ночью без осадков и +1 ˚С.

В Старом Осколе дождь ожидается в ночь на субботу, а также днём 3 и 4 апреля. В тёмное время суток температура составит +1…+2 ˚С, в светлое около +9 ˚С.

В Валуйках дождь пройдёт в то же время. В ночь на субботу температура составит +5 ˚С, на воскресенье — около 0 ˚С. Днём ожидается около +9 ˚С.

В Новом Осколе в ночь на субботу пройдёт дождь при +2 ˚С, на воскресенье — без осадков и 0 ˚С. Небольшие осадки ожидаются и днём 3 и 4 апреля при температуре +8…+10 ˚С.

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