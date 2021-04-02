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Пьяный мотоциклист, устроивший ДТП, сядет в тюрьму почти на четыре года

2 апреля 2021, 13:03
Фото: pixabay.com
Белгородец врезался в припаркованный автомобиль в Яковлевском горокруге. Помимо состояния алкогольного опьянения, у виновника ДТП не было прав. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.

По информации регионального управления МВД, 16 августа 2019 года около 1:30 на 3-м км автодороги «Подъезд к Белгороду» (Яковлевский горокруг) 29-летний белгородец за рулём мотоцикла Yamaha врезался в припаркованную Toyota. В результате аварии мотоциклист и его пассажир получили травмы.

В ведомстве добавили, что у белгородца не было прав, он был пьян, а ранее уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Белгородский районный суд признал водителя виновным по ст. 264.1 и п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности, и нарушение ПДД в состоянии опьянения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года и семь месяцев. Также мужчину на три года лишили права управления транспортными средствами.

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