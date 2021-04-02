Пьяный мотоциклист, устроивший ДТП, сядет в тюрьму почти на четыре года

Белгородский районный суд признал водителя виновным по ст. 264.1 и п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности, и нарушение ПДД в состоянии опьянения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года и семь месяцев. Также мужчину на три года лишили права управления транспортными средствами.