На сигареты в России установили единую минимальную цену

Опрошенные изданием эксперты считают, что нововведения не должны повлиять на стоимость табака и помогут бороться с нелегальным рынком, доля которого в 2020-м составила более 11%. Из-за неуплаченных акцизов и НДС федеральному бюджету нанесли ущерб на более чем 85 млрд рублей. В то же время единая цена поможет и потребителям в поиске легальной продукции, считают специалисты.