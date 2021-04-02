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На сигареты в России установили единую минимальную цену

2 апреля 2021, 10:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Стоимость одной пачки определили в 108 рублей. Эксперты считают, что нововведения не повлияют на цены на табак, послужат индикатором для потребителей и позволят бороться с нелегальным рынком.

Власти установили минимальную цену на табачную продукцию — 108 рублей за пачку. Изменения вступили в силу с 1 апреля и будут актуальны до конца 2021 года. Для расчёта единой минимальной цены использовали минимальное значение ставки акциза на пачку сигарет, ставку НДС и повышающий коэффициент, пишет РИА «Новости».

В минувшем году пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, в 2021-м, по прогнозам Министерства финансов РФ, сложится в размере 140 рублей.

Опрошенные изданием эксперты считают, что нововведения не должны повлиять на стоимость табака и помогут бороться с нелегальным рынком, доля которого в 2020-м составила более 11%. Из-за неуплаченных акцизов и НДС федеральному бюджету нанесли ущерб на более чем 85 млрд рублей. В то же время единая цена поможет и потребителям в поиске легальной продукции, считают специалисты.

Напомним, что с 1 января запрещено курить на территории объектов образования и здравоохранения, торговли, складах и базах, на пожароопасных участках.

В Белгородской области за последние пять лет распространённость курения снизилась на 3%. Уменьшилась и розничная продажа сигарет на душу населения вне зависимости от возраста — до 1700 сигарет.

С осени 2020 года в заведениях общепита региона запретили кальяны и электронные сигареты. Курение в неположенном месте грозит штрафом в 1,5 тыс. рублей. Кроме этого, белгородские депутаты запретили детям и подросткам находиться в местах, где курят кальян или используют электронные сигареты.

О других изменениях, которые ожидают россиян в апреле, читайте в материале ИА «Бел.Ру».

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#Новости#Табак#Сигареты#Минимальная цена#Экономика
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