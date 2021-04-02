Иски к БФС и епархия как третье лицо: какие дела рассматривал арбитражный суд в марте

ООО «Белая Птица — Белгород» в очередной раз подало в Арбитражный суд Белгородской области иск с требованием взыскать с ООО «Бизнес фуд сфера» долг по обязательствам поставки товаров. Документы появились на сайте суда 26 марта 2021 года.
В исковом заявлении говорится о том, что истец хочет получить 1,9 млрд рублей долга за непоставленный товар. И ещё 225 тыс. рублей требуется взыскать в качестве процентов за пользование чужими деньгами с 5 декабря 2018 года по 27 июля 2020 года. Общая сумма иска потянула на 2,115 млрд рублей. Третьим лицом в деле указан Михаил Петрушкин, являющийся конкурсным управляющим банкротящейся «Белой птицы».
Арбитражный суд Белгородской области пока что оставил дело без движения из-за того, что «Белая птица» не предоставила документы об оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей. Также, судя по всему, компания не направила копии всех исковых документов ООО «БФС». До 16 апреля истец может устранить все нарушения.
ООО «Курская зерновая компания» тоже хочет получить с ООО «БФС» деньги по задолженности по договору уступки права требования (цессии) в размере 67,3 млн рублей. Проценты за пользование чужими деньгами компания оценивает в 10,6 млн рублей. ООО «КЗК» оформило все документы верно, поэтому иск приняли в производство, суд разрешил отсрочить уплату 200 тыс. рублей госпошлины до рассмотрения спора по существу. На предварительном судебном заседании стороны встретятся 12 мая текущего года.
ООО «БФС» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. На предприятии трудится 2762 человека. Уставный капитал компании составляет 10,5 млн рублей, а выручка от продажи за 2019 год составила почти 11 млрд рублей. Чистой прибыли предприятие, занимающееся оптовой торговлей пищевыми продуктами, получило за этот же год 867,3 млн рублей. Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью является Вячеслав Вакуленко.
ООО «Белая Птица — Белгород» зарегистрировано в Белгороде в 2002 году. Головная компания предприятия находится на Кипре. К обществу с ограниченной ответственностью применена процедура банкротства. Уставный капитал в 2010 году составлял 501 млн рублей. В 2019 году выручка от продажи составила 23,8 млн рублей, а чистых убытков компания получила на 246,7 млн рублей. Также в 2019 году чистые активы предприятия сократились на 33,3 млрд рублей.
ООО «Курская зерновая компания» зарегистрировано в селе Красная Долина в Курской области в 2015 году. Головная компания предприятия находится на Кипре. В 2020 году выручка от продажи составила 1,6 млн рублей, а чистый убыток — 22,7 млрд рублей. В отношении компании применена процедура банкротства, конкурсным управляющим является Александр Коновалов. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур.
Компания ООО «Феникс» недополучила от АО «Дирекции ЮЗР» почти 121 млн рублей по договору строительного подряда от 15.07.2019 года. Проценты за пользование чужими денежными средствами оценили в 606,2 тыс. рублей. Общая сумма исковых претензий составила 121,5 млн рублей.
Однако арбитражный суд оставил исковое заявление без движения из-за того, что истец не оплатил госпошлину, попросив отсрочить внесение платы. Однако компания не предоставила документы, свидетельствующие о том, что у неё нет возможности внести деньги сейчас. Нарушения необходимо устранить до 19 апреля 2021 года.
ООО «Феникс» занимается бетонными и железобетонными работами. Генеральным директором является Владислав Котляров, а бенефициаром — Елена Расторгуева. Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2008 году. Уставный капитал равняется 340 тыс. рублей. За 2019 год выручка от продажи составила 81,8 млн рублей. Из которых чистой прибыли было на 110 тыс. рублей.
АО «Дирекция ЮЗР» зарегистрировано в 2007 году в Белгороде. Компания под руководством генерального директора Александра Славкина занимается строительством жилых и нежилых зданий. На предприятии работают 44 человека, уставный капитал составляет 1,5 млрд рублей. В 2019 году выручка от продажи достигла 1,4 млрд рублей, однако предприятие всё равно ушло в минус и получило 35,11 млн рублей чистого убытка.
Ещё один регулярный гость арбитражного суда региона – ЗАО «Русские протеины» имеет претензии к ООО «Сельхозбалт». Компания хочет взыскать 72,7 млн рублей долга по договорам займа, 2 млн рублей процентов за пользование чужими заёмными денежными средствами и 470,8 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма иска составила 74,6 млн рублей. Истец оформил все документы правильно, поэтому иск приняли и возбудили производство по делу.
Предварительное судебное заседание назначили на 2 апреля 2021 года. Истцу советуют рассмотреть вопрос о выделении требований по каждому договору займа в отдельное производство. Также нужно предоставить акты сверки взаимных расчётов отдельно по каждому договору.
ЗАО «Русские протеины» зарегистрировано в 2003 году в Прохоровском районе. На предприятии работает 123 человека. Уставный капитал компании составляет 92,5 млн рублей. В 2020 году выручка от продажи составила чуть больше 1 млрд рублей. Чистая прибыль при этом тоже оказалась немаленькой: компания обогатилась на 273,3 млн рублей. Руководит предприятием врио генерального директора Ирина Рашевская. Основной деятельностью компании указано производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.
ООО «Сельхозбалт» занимается выращиванием грибов и трюфелей. Директором предприятия, зарегистрированного в городе Советск Калининградской области, является Жилвинас Корзун. Головной компанией ООО является ЗАО «Русинвест». В 2020 году компания ушла в минус — чистый убыток оценивается в 7 млн рублей.
ООО «Реалстройтренд» подало заявление с претензией к ООО «Техкомплект +» на сумму 28,8 млн рублей. Иск классифицирован в системе как относящийся к вопросам банкротства. На сайте арбитражного суда позиция появилась 22 марта, документов дела пока ещё нет, поэтому сложно сказать, в чём заключаются претензии истца.
ООО «Реалстройтренд» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. В 2018 году выручка от продажи составила 31 млн рублей, а чистую прибыль оценили в 55 тыс. рублей. Генеральным директором является Руфат Ахундов, он же указан в качестве бенефициара. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
ООО «Техкомплект +» зарегистрировано в 2014 году. Выручка от продажи в 2020 году составила почти 40 млн рублей, но предприятию едва удалось выйти в ноль — чистая прибыль составила всего 50 тыс. рублей. Компания является агентом по оптовой торговле машинами и промышленным оборудованием. Директором компании указан Андрей Найдёнов, однако эти сведения признаны недостоверными федеральной налоговой службой.
К сельскохозяйственному предприятию «Теплицы Белогорья» есть вопросы у ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Компания задолжала 28,6 млн рублей за поставленный с 1 октября по 31 декабря 2020 года газ. Также «Газпром» требует ответчика оплатить госпошлину в размере 166 тыс. рублей. Исковое заявление подали 10 марта, оно полностью соответствует всем требованиям к оформлению подобных документов. На предварительном судебном заседании стороны встретятся 5 апреля.
ООО «Теплицы Белогорья» занимается выращиваем овощей с 2011 года. Уставный капитал компании составляет 27 млн рублей. Выручка от продажи в 2019 году равнялась 566 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 463 млн рублей. Генеральным директором компании является Анатолий Тарасов.
Необычный иск подало ООО «Экострой» к Фонду содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур Белгородской области. Сумма претензии составляет 26,4 млн рублей. До суда дело дошло из-за задолженности по договору подряда от 30 октября 2018 года. Также компания попросила отсрочить уплату государственной пошлины в размере 155,1 тыс. рублей. Необычно в деле то, что третьим лицом в суде выступает Белгородская и Старооскольская епархия.
На собеседовании в суде стороны встретятся 28 апреля 2021 года. Сторонам предлагают принять меры к урегулированию спора мирным путём.
ООО «Экострой» существует в Белгороде с 2016 года. Выручка от продажи в 2019 году составила 64,6 млн рублей, чистый убыток — 654 тыс. рублей. Компания занимается штукатурными работами. Директором предприятия указан Александр Верховцев, бенефициаром — Александр Бурдинский.
Фонд содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур региона зарегистрирован в 2007 году. Чистая прибыль в 2020 году составила 1,8 млн рублей. Однако чистые активы в этом же отчётном периоде сократились на 30 млн рублей. Исполнительным директором является Сергей Калюжа.
Крупный иск подала администрация Белгорода к ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик». Сумма претензии составляет 23,7 млн рублей. Документы появились на сайте арбитражного суда 25 марта, подробностей дела пока нет. Известно только то, что спор возник из-за аренды земельных участков.
ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик» зарегистрировано в 1998 году. Данных о прибыли в 2019 и 2020 году нет, зато известно, что чистые активы компании составляют 439,5 млн рублей. Генеральным директором и бенефициаром числится председатель комитета облдумы по строительству, ЖКХ и транспорту Вадим Клет. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Также есть сведения о том, что предприятие выступает в арбитражных делах только в роли ответчика.
Белгородское АО «Завод ЖБК-1» подало иск к АО «Мурманскпромстрой». Сумма претензии составляет 20 млн рублей, в которые включены 15 млн займа, 1,4 млн рублей процентов за пользование займом, 605,2 тыс. рублей неустойки за просрочку возврата займа и 3 млн рублей штрафа. Исковое заиление подали 17 марта 2021 года с соблюдением всех требований, так что теперь стороны встретятся в суде 5 апреля текущего года.
АО «Завод ЖБК-1» зарегистрировано в 2003 году. Уставный капитал компании превышает 4,6 млн рублей. В 2019 году компания выручила от продажи 2 млрд рублей, из которых чистая прибыль составила 163 млн рублей. Директором завода является Олег Деготьков.
АО «Мурманскпромстрой» зарегистрировано в 1992 году в Мурманске. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий, руководит им генеральный директор Виталий Меженин. В 2019 году компания получила 197 млн рублей выручки от продажи и только 66 тыс. рублей чистой прибыли.
ООО «Дакар» требует с ООО «Обуховский мясокомбинат» 19,4 млн рублей незаконного обогащения. Истец также подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины по иску на сумму 120 тыс. рублей. Суд не нашёл оснований для отсрочки, поэтому обязал компанию оплатить госпошлину до 20 апреля. До этого момента исковое заявление оставят без движения.
ООО «Дакар» зарегистрировано в городе Тольятти Самарской области в 2019 году. Компания строит жилые и нежилые здания. Поскольку предприятие совсем молодое, данных о прибыли или убытке пока нет. Известно, что компанией руководит директор Александр Ремнев, который также является бенефициаром. В 2019 году предприятие заплатило 7894 рубля налогов. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
А вот ООО «Обуховский мясокомбинат» может похвастаться 17-летней историей существования. Предприятие зарегистрировано в 2003 году в Старом Соколе, правда, головная компания находится в Белизе. Уставный капитал составляет 17 млн рублей. Компания занимается производством солёного, варёного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса. В 2019 году общество с ограниченной ответственностью выручило от продажи 4,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 32,3 млн рублей. Предприятием руководит Александр Мелехин.