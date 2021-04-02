Иски к БФС и епархия как третье лицо: какие дела рассматривал арбитражный суд в марте

ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик» зарегистрировано в 1998 году. Данных о прибыли в 2019 и 2020 году нет, зато известно, что чистые активы компании составляют 439,5 млн рублей. Генеральным директором и бенефициаром числится председатель комитета облдумы по строительству, ЖКХ и транспорту Вадим Клет. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Также есть сведения о том, что предприятие выступает в арбитражных делах только в роли ответчика.