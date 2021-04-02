Что делать, если заставляют делать прививку от коронавируса?

Posted 2 апреля 2021, 13:13
Published 2 апреля 2021, 13:13
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
У значительного количества граждан, по данным социологических опросов, возникает опасение, что им не предоставят выбора – прививаться или нет. По мнению респондентов, работодатель может добиться принудительной вакцинации сотрудника, опираясь на административное законодательство. Но юристы придерживаются иной точки зрения.
Гражданин может отказаться от прививки, если он не желает ее делать. Это право прописано в Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
По поводу других законодательных норм, обязывающих пройти вакцинацию от коронавируса, то они касаются только препаратов, которые прошли регистрацию после окончания всех клинических испытаний.
Но применяемые ныне вакцины до конца еще не испытаны. А участие в клинических испытаниях подразумевает добровольное информированное согласие. И этот принцип официально закреплен как в российских, так и в международных правовых актах. Так, Конституция РФ гласит, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут научным либо медицинским опытам.
Другими словами, если гражданин не хочет прививаться от ковида до завершения клинических исследований, то никто не может его принудить к этому. Поэтому если работодатели заставляют прививаться, грозя увольнением или штрафами, то они действуют незаконно.
Официально считается, что прививка от ковида, массово стартовавшая в России, является абсолютно добровольной. Но многие люди высказывают опасение, что вакцину сделают обязательной для всех, а отказавшихся ждет наказание. Их опасения нельзя считать безосновательными.
Еще в мае минувшего года Госдума рассматривала предложение о том, чтобы сделать прививку от ковида обязательной для всех. Речь даже шла о конкретных суммах штрафов за отказ от вакцинации. Однако до сих пор никаких изменений в законодательство по этому поводу внесено не было.
В свою очередь, Роспотребнадзор объявил, что наказания за отказ прививаться будут касаться лишь тех граждан, которые входят в группу риска. Это прежде всего медперсонал, работающий с инфекционными больными, а также проводящий забор биоматериала для анализов. Для этой категории граждан уже есть перечень обязательных прививок, но раньше за отказ от них не была введена административная ответственность.
С началом массовой вакцинации медперсонал из многих городов России стал заявлять о том, что для них вакцинацию сделали обязательной. Но, по словам юристов, любая принудительная вакцинация препаратами, не прошедшими полный цикл клинических испытаний, является незаконной.
В декабре 2020 года в календарный план массовой вакцинации включили и прививку от коронавируса. В соответствии с этим документом представители определенных профессий обязаны прививаться. В этот список вошли:
Однако этот календарь действует только при наличии постановления главного санитарного врача (или иного документа) об эпидемии. Но в данный момент такой документ в России не принят. Поэтому заставить человека делать прививку и наказать его за отказ невозможно на законных основаниях.
О том, что любой гражданин может отказаться от вакцинирования, прописано в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В этом же документе указано, что в этом случае гражданину могут отказать в выезде в другие страны, а также не взять на работу, если деятельность будет связана с опасностью инфицирования.
Именно эти аргументы приводят работодатели, принуждая прививаться сотрудников. Но в том же законе указано, что обязательная вакцинация касается только тех препаратов, которые прошли полный цикл исследований. К российским вакцинам это не относится.
После объявления массовой вакцинации работодателям была поставлена задача привить максимальное число работников. Зачастую в случае отказа сотрудников пугают увольнением. Но граждане должны знать, что на сегодняшний момент закон об иммунопрофилактических мероприятиях не распространяется даже на те сферы деятельности, которые подлежат обязательной вакцинации.
Чтобы защитить и отстоять свои права, необходимо действовать законодательно грамотно: составить медотвод или письменный отказ, приложить к нему ссылки на нормативные акты. Оригинал документа нужно передать в медучреждение, а копию направить официально работодателю.
Если вопрос не удается решить мирным путем, то необходимо обратиться в Трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. Желательно зафиксировать все факты шантажа и угроз, сделать диктофонные записи, скриншоты сообщений.
Не стоит бояться, если заставляют на работе делать прививку от коронавируса. Ни один из регулирующих органов официально не захочет признать факт принуждения к вакцинации.
Избежать вакцинации можно в официальном порядке, получив медотвод. Это возможно при наличии противопоказаний, указанных в методических указаниях Роспотребнадзора. Если гражданин относится к одной из категорий перечисленных ограничений, то он на вполне законных основаниях имеет право оформить медотвод.
В других случаях заявление об отказе пишется в свободной форме. В документе обязательно указывается ссылка на ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» (ч. 7 ст. 20) и на закон об иммунопрофилактике (п.1,3 ст. 5 ФЗ №157).
Работодатель, не знакомый с законодательством, может отстранить сотрудника от работы и даже уволить. Но такие действия легко оспорить в суде. В этом случае обращаться за справедливостью следует в прокуратуру и Трудовую инспекцию.