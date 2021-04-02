Что делать, если заставляют делать прививку от коронавируса?

В свою очередь, Роспотребнадзор объявил, что наказания за отказ прививаться будут касаться лишь тех граждан, которые входят в группу риска. Это прежде всего медперсонал, работающий с инфекционными больными, а также проводящий забор биоматериала для анализов. Для этой категории граждан уже есть перечень обязательных прививок, но раньше за отказ от них не была введена административная ответственность.