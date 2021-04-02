Белгородца задержали за нелегальную продажу стоматологического препарата

Незаконную деятельность жители Белгородской и Ленинградской областей вели с 2019 года. Мужчины договорились продавать стоматологические препараты, которые поступали из-за рубежа и не прошли обязательную госрегистрацию. Покупателей искали в соцсети.
Одного из фигурантов дела поймали в феврале 2021 года на улице Корочанской в Белгороде. Он продавал местной жительнице реставрационный стоматологический материал стоимостью около 400 тыс. рублей. После передачи товара 38-летнего мужчину задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального управления МВД.
Возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. Белгородец находится под домашним арестом. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. У обвиняемого провели обыск и изъяли документы и необходимые предметы.
Второго фигуранта дела объявили в федеральный розыск.
Напомним, что в январе Октябрьский районный суд признал предпринимателя из Москвы виновным в покушении на мошенничество. Мужчина поставил препараты с поддельными документами о качестве и безопасности на 800 тыс. рублей в онкодиспансер в Белгороде. За контрафакт ему назначили 450 тыс. рублей штрафа.