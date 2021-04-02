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Белгородца задержали за нелегальную продажу стоматологического препарата

2 апреля 2021, 11:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
Действовал он не один: у мужчины был сообщник, которого объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных медизделий группой лиц по предварительному сговору. Задержанный согласился сотрудничать с правоохранителями, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Незаконную деятельность жители Белгородской и Ленинградской областей вели с 2019 года. Мужчины договорились продавать стоматологические препараты, которые поступали из-за рубежа и не прошли обязательную госрегистрацию. Покупателей искали в соцсети.

Одного из фигурантов дела поймали в феврале 2021 года на улице Корочанской в Белгороде. Он продавал местной жительнице реставрационный стоматологический материал стоимостью около 400 тыс. рублей. После передачи товара 38-летнего мужчину задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. Белгородец находится под домашним арестом. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. У обвиняемого провели обыск и изъяли документы и необходимые предметы.

Второго фигуранта дела объявили в федеральный розыск.

Напомним, что в январе Октябрьский районный суд признал предпринимателя из Москвы виновным в покушении на мошенничество. Мужчина поставил препараты с поддельными документами о качестве и безопасности на 800 тыс. рублей в онкодиспансер в Белгороде. За контрафакт ему назначили 450 тыс. рублей штрафа.

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