Белгородца задержали за нелегальную продажу стоматологического препарата

Напомним, что в январе Октябрьский районный суд признал предпринимателя из Москвы виновным в покушении на мошенничество. Мужчина поставил препараты с поддельными документами о качестве и безопасности на 800 тыс. рублей в онкодиспансер в Белгороде. За контрафакт ему назначили 450 тыс. рублей штрафа.