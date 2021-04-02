Белгородец продал на запчасти оставленную ему на ремонт Škoda Fabia

В полицию Белгорода обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что оставил в автомастерской на ремонт свою Škoda Fabia, но назад её не получил.
Полицейские занялись расследованием. Оказалось, что 39-летний ранее судимый житель Прохоровки арендовал гараж, в котором ремонтировал машины. В декабре 2019 года ему оставили Škoda для ремонта и покраски. За это мужчина получил от владельца 45 тысяч рублей.
Но автомобиль владельцу он не возвращал, а после перестал выходить на связь. Машину подозреваемый продал на запчасти за 160 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило в отношении мужчины уголовное дело за присвоение с причинением значительного ущерба по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.