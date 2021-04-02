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Белгородец продал на запчасти оставленную ему на ремонт Škoda Fabia

2 апреля 2021, 13:07
Фото: Бел.Ру
Выручил он за это 160 тысяч рублей, а теперь может сесть в тюрьму на пять лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В полицию Белгорода обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что оставил в автомастерской на ремонт свою Škoda Fabia, но назад её не получил.

Полицейские занялись расследованием. Оказалось, что 39-летний ранее судимый житель Прохоровки арендовал гараж, в котором ремонтировал машины. В декабре 2019 года ему оставили Škoda для ремонта и покраски. За это мужчина получил от владельца 45 тысяч рублей.

Но автомобиль владельцу он не возвращал, а после перестал выходить на связь. Машину подозреваемый продал на запчасти за 160 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило в отношении мужчины уголовное дело за присвоение с причинением значительного ущерба по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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