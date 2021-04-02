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Белгород вошёл в пятёрку комфортных для жизни городов России

2 апреля 2021, 10:18
Фото: Бел.Ру
В перечень городов с населением до 1 млн человек не вошёл больше ни один город Черноземья. Полный список комфортных для проживания городов 2020 года презентовали на пресс-конференции в ТАСС.

26 марта стало известно, что Белгород занял пятое место среди российских городов с благоприятной средой для проживания в категории «С населением от 250 тыс. до 1 млн человек». При оценке учитывали 36 параметров. Смотрели на благоустройство, безопасность, доступность среды для маломобильных граждан, на качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы. Рейтинг сформировался следующим образом:

  1. Грозный (225 баллов),
  2. Сочи (225 баллов),
  3. Тюмень (225 баллов),
  4. Краснодар (223 балла),
  5. Белгород (222 балла).

Также оценивали города с населением от 1 млн человек. В этой категории лидировали Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Казань (204 балла). В перечень вошли также Нижний Новгород (210 баллов), Ростов-на-Дону (200 баллов), Екатеринбург (194 балла), Уфа (189 баллов) и Красноярск (181 балл).

Есть расставлять по уровню комфортности города от 100 до 250 тыс. человек, то на первых трёх местах окажутся Реутов (263 балла), Великий Новгород (240 баллов) и Красногорск (238 баллов). В категории городов с числом проживающих до 5 тыс. человек победил Иннополис (216 баллов).

В целом же, как сообщает ТАСС, по итогам 2020 года число городов в РФ с комфортной средой для жизни возросло на 6,8% (+76). В список благоприятных для проживания попали 375 из 1116 российских городов. За прошедший 2020 год доля комфортных российских городов изменилась в положительную сторону и составила 33,6% вместо 26,9%.

Напомним, Белгородская область реализует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году в рамках этого проекта благоустроят 53 дворовых и 32 общественные территории, а в конце апреля местные жители смогут проголосовать за проекты благоустройства на 2022 год.

Стоит отметить, что в прошлом году, когда составляли рейтинг за 2019 год, Белгород также входил в пятёрку самых комфортных городов России.

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