Белгород вошёл в пятёрку комфортных для жизни городов России

26 марта стало известно, что Белгород занял пятое место среди российских городов с благоприятной средой для проживания в категории «С населением от 250 тыс. до 1 млн человек». При оценке учитывали 36 параметров. Смотрели на благоустройство, безопасность, доступность среды для маломобильных граждан, на качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы. Рейтинг сформировался следующим образом:
Также оценивали города с населением от 1 млн человек. В этой категории лидировали Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Казань (204 балла). В перечень вошли также Нижний Новгород (210 баллов), Ростов-на-Дону (200 баллов), Екатеринбург (194 балла), Уфа (189 баллов) и Красноярск (181 балл).
Есть расставлять по уровню комфортности города от 100 до 250 тыс. человек, то на первых трёх местах окажутся Реутов (263 балла), Великий Новгород (240 баллов) и Красногорск (238 баллов). В категории городов с числом проживающих до 5 тыс. человек победил Иннополис (216 баллов).
В целом же, как сообщает ТАСС, по итогам 2020 года число городов в РФ с комфортной средой для жизни возросло на 6,8% (+76). В список благоприятных для проживания попали 375 из 1116 российских городов. За прошедший 2020 год доля комфортных российских городов изменилась в положительную сторону и составила 33,6% вместо 26,9%.
Напомним, Белгородская область реализует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году в рамках этого проекта благоустроят 53 дворовых и 32 общественные территории, а в конце апреля местные жители смогут проголосовать за проекты благоустройства на 2022 год.
Стоит отметить, что в прошлом году, когда составляли рейтинг за 2019 год, Белгород также входил в пятёрку самых комфортных городов России.