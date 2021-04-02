Белгород вошёл в пятёрку комфортных для жизни городов России

В целом же, как сообщает ТАСС, по итогам 2020 года число городов в РФ с комфортной средой для жизни возросло на 6,8% (+76). В список благоприятных для проживания попали 375 из 1116 российских городов. За прошедший 2020 год доля комфортных российских городов изменилась в положительную сторону и составила 33,6% вместо 26,9%.