Волков заявил, что готов к поединку с новым чемпионом UFC в тяжелом весе

«Я в себе уверен, поэтому я в UFC, буду стараться забрать пояс. Естественно, я вижу в нем опасность, вижу те элементы, в которых он представляет угрозу. Я готов этот вызов принять, готов подраться прямо сейчас, если появится эта возможность.