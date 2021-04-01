Волков заявил, что готов к поединку с новым чемпионом UFC в тяжелом весе

«Я в себе уверен, поэтому я в UFC, буду стараться забрать пояс. Естественно, я вижу в нем опасность, вижу те элементы, в которых он представляет угрозу. Я готов этот вызов принять, готов подраться прямо сейчас, если появится эта возможность.
Я боец, я тренируюсь очень много и я знаю, как его победить. Знания есть, осталось только их реализовать и показать это в бою», – приводит слова Волкова «Советский Спорт».
Следующим соперником 34-летнего Нганну станет американец Джон Джонс. На счету Волкова в UFC три победы и два поражения.