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Волков заявил, что готов к поединку с новым чемпионом UFC в тяжелом весе

1 апреля 2021, 08:56
Фото: pxhere.com
Российский боец уверен, что знает, как провести бой против камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Я в себе уверен, поэтому я в UFC, буду стараться забрать пояс. Естественно, я вижу в нем опасность, вижу те элементы, в которых он представляет угрозу. Я готов этот вызов принять, готов подраться прямо сейчас, если появится эта возможность.

Я боец, я тренируюсь очень много и я знаю, как его победить. Знания есть, осталось только их реализовать и показать это в бою», – приводит слова Волкова «Советский Спорт».

Следующим соперником 34-летнего Нганну станет американец Джон Джонс. На счету Волкова в UFC три победы и два поражения.

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