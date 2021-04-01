Власти намерены увеличить площадь лесов в Белгородской области до 15%

Posted 1 апреля 2021, 06:44
Published 1 апреля 2021, 06:44
Modified 1 декабря, 07:49
Updated 1 декабря, 07:49
В среду, 31 марта, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провёл совещание по комфортной окружающей среде. Одним из главных вопросов встречи стало экологическое благополучие региона.
По данным пресс-службы регионального правительства, Белгородская область занимает 2-е место в российском рейтинге экологической устойчивости. Однако площадь лесов региона не превышает 9%, что является средним показателем для малолесных субъектов Черноземья.
Власти намерены поднять планку и увеличить площадь лесного массива региона до 15%. Такие планы удастся достичь благодаря экологическим инициативам Белгородской области.
Кроме того, Гладков обратил внимание специалистов на проблему больных деревьев в больших городах. Для разрешения этой ситуации в Белгородской области появится программа по борьбе с фитопатологиями.
В городах агрессивная среда, и срок жизни деревьев снижается в разы. Даже визуально заметно, что в Белгороде, например, очень много больных деревьев и они гибнут. Вопрос стоит очень остро.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
В пресс-службе правительства области отмечают, что 3 апреля в Краснояружском районе стартует международная патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой высаживаются зелёные насаждения. В этом году в регионе появятся 5 млн деревьев. Кроме того, в Белгородской области существует традиция закладки именных аллей и скверов.
Напомним, в регионе объявлен месяц добровольного служения Белгородской области. В каждом муниципалитете пройдут экологические акции. Общеобластной субботник намечен на 24 апреля. Также летом, 5 июня, в регионе пройдёт «большая уборка», посвящённая Дню эколога.