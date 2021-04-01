Власти намерены увеличить площадь лесов в Белгородской области до 15%

В пресс-службе правительства области отмечают, что 3 апреля в Краснояружском районе стартует международная патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой высаживаются зелёные насаждения. В этом году в регионе появятся 5 млн деревьев. Кроме того, в Белгородской области существует традиция закладки именных аллей и скверов.