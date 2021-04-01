В Белгородскую область вернутся дожди и ветер

В Белгороде осадков не будет, пока в прогнозе они только на субботу. В пятницу же ночью будет до +5 °С, днём — до +14 °С. Такая же температура и без осадков ожидается в Старом Осколе. Чуть теплее — до +16 °С — будет в Валуйках. Там тоже без дождя.