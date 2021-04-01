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В Белгородскую область вернутся дожди и ветер

1 апреля 2021, 11:11
Фото: Бел.Ру
При этом в целом тёплая погода в регионе сохранится, рассказали в МЧС о прогнозе на 2 апреля.

В первую пятницу месяца над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается при юго-западном ветре до 11 метров в секунду и температуре до семи градусов тепла.

Днём местами пройдут небольшие — до 2 мм — дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут в самые тёплые часы до 16° выше нуля.

В Белгороде осадков не будет, пока в прогнозе они только на субботу. В пятницу же ночью будет до +5 °С, днём — до +14 °С. Такая же температура и без осадков ожидается в Старом Осколе. Чуть теплее — до +16 °С — будет в Валуйках. Там тоже без дождя.

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