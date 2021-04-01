В Белгородской области запустят «цифровую песочницу»

Как отметил чиновник, Минэкономразвития разработало законопроект, по которому регионы либо частные компании могут выступать с определёнными инициативами, которые выходят за рамки существующего законодательства. Для этого необходимо разработать схему, запустить проект в пилотном режиме, и в случае доказательства жизнеспособности идеи — можно выходить с законодательной инициативой.
Данный процесс называется «цифровой песочницей». В Белгородской области схему намерены применить к апробации онлайн-продажи рецептурных препаратов, что в настоящее время запрещено.
В правительстве области и в департаменте цифрового развития понимают, как технически обеспечить надёжность и прозрачность этих процессов. Но для этого потребуется выйти за рамки действующего законодательства, показать и запустить пилотный проект.
Напомним, в Белгородской области для всех хронически больных планируют продлевать рецепты онлайн. Соответствующее поручение дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В настоящее время данная практика внедрена в трёх муниципалитетах региона. Тиражировать опыт на всей территории области должны до 15 апреля.
У нас есть чёткое понимание, как технически обеспечить надёжность и прозрачность всех процессов. Поэтому мы хотим с рядом партнёров выйти за рамки существующего законодательства, показать схему и запустить её.Евгений Мирошников