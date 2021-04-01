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В Белгородской области запустят «цифровую песочницу»

1 апреля 2021, 14:19
Фото: pixabay.com
В планах у регионального правительства добиться разрешения на дистанционную продажу рецептурных препаратов. Для этого в Белгородской области запустят «цифровую песочницу». Подробности рассказал первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников в эфире телеканала «Белгород24».

Как отметил чиновник, Минэкономразвития разработало законопроект, по которому регионы либо частные компании могут выступать с определёнными инициативами, которые выходят за рамки существующего законодательства. Для этого необходимо разработать схему, запустить проект в пилотном режиме, и в случае доказательства жизнеспособности идеи — можно выходить с законодательной инициативой.

Данный процесс называется «цифровой песочницей». В Белгородской области схему намерены применить к апробации онлайн-продажи рецептурных препаратов, что в настоящее время запрещено.

В правительстве области и в департаменте цифрового развития понимают, как технически обеспечить надёжность и прозрачность этих процессов. Но для этого потребуется выйти за рамки действующего законодательства, показать и запустить пилотный проект.

Напомним, в Белгородской области для всех хронически больных планируют продлевать рецепты онлайн. Соответствующее поручение дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В настоящее время данная практика внедрена в трёх муниципалитетах региона. Тиражировать опыт на всей территории области должны до 15 апреля.

У нас есть чёткое понимание, как технически обеспечить надёжность и прозрачность всех процессов. Поэтому мы хотим с рядом партнёров выйти за рамки существующего законодательства, показать схему и запустить её.Евгений Мирошников

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#Новости#Цифровизация#Препараты#Рецепт#Евгений Мирошников#Песочница#Эксклюзив#Технологии
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