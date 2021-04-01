В Белгородской области запустят «цифровую песочницу»

Как отметил чиновник, Минэкономразвития разработало законопроект, по которому регионы либо частные компании могут выступать с определёнными инициативами, которые выходят за рамки существующего законодательства. Для этого необходимо разработать схему, запустить проект в пилотном режиме, и в случае доказательства жизнеспособности идеи — можно выходить с законодательной инициативой.