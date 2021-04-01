В белгородских школах принимают заявления от родителей будущих первоклассников

Первый этап приёма детей в первый класс начался 1 апреля. Подать заявления могут родители будущих школьников с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления, а также те, кто проживает в том районе, где расположена школа. Первая волна продлится до 30 июня.