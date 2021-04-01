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В белгородских школах принимают заявления от родителей будущих первоклассников

1 апреля 2021, 11:07
Фото: ИА «Бел.Ру»
Стартовал первый этап приёма — для тех, кто обладает преимущественным правом или планирует записать ребёнка в школу, расположенную в районе по месту жительства. Подавать заявления можно как лично, так и онлайн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый этап приёма детей в первый класс начался 1 апреля. Подать заявления могут родители будущих школьников с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления, а также те, кто проживает в том районе, где расположена школа. Первая волна продлится до 30 июня.

Остальные могут подать заявления с 6 июля. Приём детей продолжится до того момента, пока не заполнятся все свободные места. Завершится вторая волна не позднее 5 сентября.

Заявление можно подать не только лично, но и в электронном виде: через «Госуслуги», сайт управления образования, отправить по адресу электронной почты школы или на её сайт.

По информации регионального правительства, в следующем учебном году в Белгородской области будет не менее 18 тыс. учеников первых классов, этот показатель остаётся стабильным.

Напомним, новый порядок зачисления в первые классы разработали в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что изменения должны избавить родителей от стресса и снизить вероятность того, что будущего ученика не примут.

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