В белгородских школах принимают заявления от родителей будущих первоклассников

Первый этап приёма детей в первый класс начался 1 апреля. Подать заявления могут родители будущих школьников с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления, а также те, кто проживает в том районе, где расположена школа. Первая волна продлится до 30 июня.
Остальные могут подать заявления с 6 июля. Приём детей продолжится до того момента, пока не заполнятся все свободные места. Завершится вторая волна не позднее 5 сентября.
Заявление можно подать не только лично, но и в электронном виде: через «Госуслуги», сайт управления образования, отправить по адресу электронной почты школы или на её сайт.
По информации регионального правительства, в следующем учебном году в Белгородской области будет не менее 18 тыс. учеников первых классов, этот показатель остаётся стабильным.
Напомним, новый порядок зачисления в первые классы разработали в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что изменения должны избавить родителей от стресса и снизить вероятность того, что будущего ученика не примут.