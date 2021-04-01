В Белгороде у иностранцев изъяли 2,6 тысячи рогов краснокнижного сайгака

В начале ноября двое жителей ближнего зарубежья незаконно приобрели в сопредельном государстве 2647 рогов азиатского сайгака, занесённого в Красную книгу. 16–17 ноября они привезли товар в Белгород и оставили его на хранение в арендованном гараже.