В Белгороде у иностранцев изъяли 2,6 тысячи рогов краснокнижного сайгака

В начале ноября двое жителей ближнего зарубежья незаконно приобрели в сопредельном государстве 2647 рогов азиатского сайгака, занесённого в Красную книгу. 16–17 ноября они привезли товар в Белгород и оставили его на хранение в арендованном гараже.
Мужчин задержали при попытке продать рога. Операцию провели сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Товар у иностранцев изъяли.
Уголовное дело возбудили по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённые группой лиц по предварительному сговору, по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.
Расследование завершено. Дело передали в суд.