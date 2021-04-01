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В Белгороде у иностранцев изъяли 2,6 тысячи рогов краснокнижного сайгака

1 апреля 2021, 11:42
Фото: СУ СКР по Белгородской области
Товар мужчины хранили в арендованном гараже. Уголовное дело против жителей ближнего зарубежья передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В начале ноября двое жителей ближнего зарубежья незаконно приобрели в сопредельном государстве 2647 рогов азиатского сайгака, занесённого в Красную книгу. 16–17 ноября они привезли товар в Белгород и оставили его на хранение в арендованном гараже.

Мужчин задержали при попытке продать рога. Операцию провели сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Товар у иностранцев изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённые группой лиц по предварительному сговору, по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.

Расследование завершено. Дело передали в суд.

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