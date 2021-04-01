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«Салют Белгород» победил в первом матче возобновившегося чемпионата России

1 апреля 2021, 14:31
Фото: группа ФК "Салют Белгород" в соцсети
Белгородские футболисты начали весеннюю часть сезона в ПФЛ гостевым матчем со «Строгино». И добились победы.

«Салют Белгород» победил в Москве «Строгино» со счётом 2:0. На 32-й минуте счёт открыл Манаев, а через 15 минут после свистка о начале второго тайма Бурыкин установил окончательный счёт.

В конце матча Манаев отметился также жёлтой карточкой. «Горчичники» у белгородцев получили также Ивантеев и Семейкин.

В других матчах дня «Химки-М» одолели с тем же счётом «Металлург-Видное», курский «Авангард» переиграл в гостях «Химик-Арсенал» — 2:1, «Рязань» с минимальным счётом одолела «Калугу», а «Квант» и «Сокол» голов друг другу не забили. Вечером сыграют «Металлург» (Липецк) и «Знамя», а 2 апреля пройдут матчи «Сахалин» — «Сатурн» и «Красный» — «Факел-М».

Для «Салюта» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате. Подопечные Валерия Есипова, который возглавил команду только в конце прошлой недели, догнали по очкам «Сатурн» и обошли липецкий «Металлург», но соперники имеют игру в запасе.

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