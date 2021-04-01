«Салют Белгород» победил в первом матче возобновившегося чемпионата России

В других матчах дня «Химки-М» одолели с тем же счётом «Металлург-Видное», курский «Авангард» переиграл в гостях «Химик-Арсенал» — 2:1, «Рязань» с минимальным счётом одолела «Калугу», а «Квант» и «Сокол» голов друг другу не забили. Вечером сыграют «Металлург» (Липецк) и «Знамя», а 2 апреля пройдут матчи «Сахалин» — «Сатурн» и «Красный» — «Факел-М».