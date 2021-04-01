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Мирошников: Дети не доносили деньги в школу, а доходили до ларьков с шоколадками

1 апреля 2021, 18:02
Фото: страница Евгения Мирошникова в соцсети
Первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников рассказал в эфире телеканала «Белгород24» об итогах внедрения безналичной оплаты питания в школах региона. По статистике, после нововведений количество детей, которые питаются в общеобразовательных учреждениях, выросло на 4%.

Новая система по безналичной оплате за питание в школах заработала в Белгороде с 1 сентября 2017 года. Как отметил Мирошников, после внедрения современных технологий количество детей, которые начали питаться в общеобразовательных учреждениях, увеличилось на 4%.

По словам чиновника, ранее школьники просто не доносили деньги в школы, а только доходили до ларьков с шоколадками.

В настоящее время в регионе готовится новый масштабный проект по цифровизации в сфере образования — Единый платёжный документ.

Мы хотим, чтобы родитель открывал мобильное приложение и видел уроки, все секции, допобразование, чтобы можно было оплатить всё одним кликом, видеть нагрузку ребёнка. При создании Единого платёжного документа мы будем вынуждены определить оператора, который будет заниматься расщеплением, это будет какой-то финансовый институт. Определять его будем на основании конкурсных процедур.Евгений Мирошников

Напомним, журналисты ИА «Бел.Ру» пообщались с директором компании «Фабрика социального питания» Денисом Семикопенко, который рассказал, чем кормят детей в школах, из чего состоят блюда, откуда привозят продукты и кто следит за их качеством.

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#Новости#Школы#Безналичная оплата#Евгений Мирошников#Питание#Дети#Эксклюзив#Общество
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