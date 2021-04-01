Мирошников: Дети не доносили деньги в школу, а доходили до ларьков с шоколадками

Мы хотим, чтобы родитель открывал мобильное приложение и видел уроки, все секции, допобразование, чтобы можно было оплатить всё одним кликом, видеть нагрузку ребёнка. При создании Единого платёжного документа мы будем вынуждены определить оператора, который будет заниматься расщеплением, это будет какой-то финансовый институт. Определять его будем на основании конкурсных процедур.Евгений Мирошников