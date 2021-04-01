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Posted 1 апреля 2021, 14:11

Published 1 апреля 2021, 14:11

Modified 29 июля 2022, 13:00

Updated 29 июля 2022, 13:00

Какие документы нужны для приёма в школу в 2021 году

Какие документы нужны для приёма в школу в 2021 году

1 апреля 2021, 14:11
Фото: ИА «Бел.Ру».
Сюжет
Школа
Ежегодно родители ломают голову: какую школу выбрать, какие документы нужны для зачисления ребёнка в первый класс, когда открывается запись и т.д. Обо всём этом расскажем подробнее в материале.

Прежде чем малыш пройдёт с гордо поднятой головой и огромным букетом в свой первый школьный класс и сможет называться первоклассником, его родителям придётся изрядно побегать и не раз сломать голову вопросами: в какое учреждение отдать ребёнка, нужна ли медсправка, без каких документов малыша не возьмут на обучение, где их взять и куда потом нести? На все эти и другие волнующие родителей вопросы отвечаем в данной публикации.

С какого возраста можно отдавать ребёнка в школу

Логичнее будет сначала разъяснить, с какого возраста в Белгородской области можно вести ребёнка в школу. Ведь родители особенно волнительно относятся к этому вопросу: не слишком ли ребёнок мал, если отправить его учиться в шесть лет, не будет ли потеряно время, если отдать чадо в первый класс в восемь?

Для это можно заглянуть в федеральный закон об образовании, где чётко прописано, что начать учиться ребёнок может с 6,5 лет, но не позже 8 лет.

То есть законодательно никто не запретит вам сделать из своего малыша первоклашку в 6,5 лет. Остальное — вопрос готовности ребёнка. Можно посоветоваться с детским психологом или узнать о его успехах и способностях у дошкольного педагога. Если у ребёнка нет никаких патологий (противопоказаний по состоянию здоровья), то решать только вам.

Сколько лет должно быть ребёнку?
Сколько лет должно быть ребёнку?. Фото: Министерство просвещения РФ

Какие документы нужны для поступления в школу

Чтобы отдать маленького белгородца в школу, родителям понадобится целый пакет документов. Звучит страшно, но на деле всё немного проще. Нужно лишь чётко знать список и следовать ему.

Для подачи заявления на зачисление ребёнка в школу родителям понадобятся ксерокопии следующих документов:

  1. Паспорт;
  2. Свидетельство о рождении;
  3. Прописка;
  4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справка об инвалидности.

Если ребёнку положено зачисление в первой очереди, нужна справка с места работы мамы/папы.

Этого будет достаточно, если желающий обучаться малыш не является гражданином другого государства или вовсе лицом без гражданства. В этом случае придётся добавить к перечню ещё два документа:

  1. о родстве заявителя;
  2. о праве ребёнка находиться в РФ.

Как только все необходимые бумаги будут поданы в учебное заведение, их проверят на достоверность и примут решение о зачислении малыша в первый класс. В каком случае ребёнку могут отказать в приёме на обучение, читайте ниже.

Одна из тонкостей, которую стоит учитывать при подаче заявления, — очерёдность. Она может быть первоочередной и преимущественной.

Претендовать на первоочередной порядок зачисления могут дети полицейских и сотрудников ФСИН, МЧС, органов наркоконтроля и ФТС, а также дети военнослужащих по месту жительства их семей.

Преимущественное право приёма в школу имеют дети, братья или сёстры которых уже учатся в этой школе. Также есть адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но по такой программе будут обучать только с согласия родителей или по рекомендации ПМПК.

Когда открывается запись и как подать документы

Чтобы не просрочить момент подачи документов, надо знать даты, когда открывается и закрывается запись. Кроме того, есть несколько способов подачи пакета документов.

Как подать документы о приёме в школу:

  1. Принести их в школу самостоятельно;
  2. Через официальный сайт школы;
  3. Отправить заказным письмом с уведомлением о вручении;
  4. На электронную почту образовательного учреждения;
  5. С помощью электронной информационной системы школы;
  6. через сервис «Госуслуги».

Приём документов на обучение в школах в 2021 году начинается 1 апреля, а завершится 30 июня. Узнать о зачислении ребёнка в школу можно будет с 3 июля на основании приказа директора.

Для тех, кто не живёт на закреплённой за школой территории, приём заявлений на обучение начнётся 6 июля и будет продолжаться до заполнения свободных мест. Но последние документы примут не позднее 5 сентября. Решение о зачислении школьника должны сообщить в течение трёх рабочих дней после подачи документов.

Как узнать, к какой школе прикреплён ребёнок

Чтобы узнать, к какой школе прикреплён ваш ребёнок, достаточно зайти на сайт администрации муниципалитета, на территории которого вы проживаете. Там до 15 марта должны быть опубликованы все территории и номера школ.

Здесь мы оставим ссылку на документ, в котором прописаны школы Белгорода и адреса, которые к ним прикреплены. К примеру, дети с ул. Будённого, № 6-14Г закреплены за школой № 3, как и малыши с ул. Есенина (дома 36-44в), ул. Конева (дома № 27, 27а) и бульвара Юности (дома № 19-31, 35б, 35в). За школой № 41 закреплены ребята, проживающие на ул. Щорса, 36-48 и 45а.

Нужна ли медсправка для зачисления ребёнка в школу?

Все необходимые документы, которые нужны будущему первокласснику для поступления в школу, прописаны выше. Их всего шесть, в отдельных случаях их может быть восемь. Никакие медсправки или карты не указаны, а, значит, остальные документы родители могут приносить по желанию (как медицинские, так и портфолио, грамоты и т.д.).

Если найти документ Минздрава, то в нём будет прописано, что приказом от 10 августа 2017 года № 514н утверждён порядок проведения медосмотров детей и подростков. И этот самый приказ отменил «проведение предварительных осмотров и периодических осмотров детей при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

То есть иметь на руках и предоставлять в школу медсправку при зачислении будущего первоклассника в ОУ необязательно. Однако, если родители решат принести медкарту, им рекомендовано вносить туда сведения «с учётом результатов ранее проведённого профосмотра».

Единственное, что предоставить всё же придётся, – это справка о группе здоровья (I, II, III, IV и V). Она нужна для занятий первоклассника физкультурой, чтобы педагог заранее знал о всех особенностях малыша. Это поможет избежать печальных случаев. И вот для этой справки придётся побегать по врачам и сдать некоторые анализы.

Может ли школа отказать в приеме ребёнка в первый класс?

Ответ прост — может, если закончились свободные места. В таком случае устроить ребёнка в школу семье должны помочь местные органы управления образованием.

Остальные причины отказа в зачислении могут быть связаны с тем что:

  • Нарушены сроки подачи заявления на зачисление ребёнка в школу;
  • Ребёнок не соответствует допустимому возрасту;
  • Если документы принёс не заявитель;
  • Если предъявленные документы не соответствуют оригиналам.

В этом году внесли ещё одно нововведение: ребёнку не могут отказать в зачислении в школу, если его/её брат или сестра уже там учится. Важное условие при этом – дети должны быть из одной семьи и проживать вместе.

Кто может записать ребёнка в школу?

Подать заявление на зачисление малыша в первый класс могут лишь родители или законные представители. Причём родителям необязательно быть прописанными с ребёнком по одному адресу или проживать с ним на одной территории.

Бабушки и дедушки, дяди и тёти будущего первоклашки имеют право принести заявление на приём ребёнка в школу лишь в случае, если они прописаны в документах как законные представители данного ребёнка.

Новый порядок приёма детей в первый класс утверждён приказом Минпросвещения от 02.09.2020 г. №458. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения РФ.

#Новости#Общество#Школа#Документы#Первый класс
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