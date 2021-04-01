Какие документы нужны для приёма в школу в 2021 году

Posted 1 апреля 2021, 14:11
Published 1 апреля 2021, 14:11
Modified 29 июля 2022, 13:00
Updated 29 июля 2022, 13:00
Прежде чем малыш пройдёт с гордо поднятой головой и огромным букетом в свой первый школьный класс и сможет называться первоклассником, его родителям придётся изрядно побегать и не раз сломать голову вопросами: в какое учреждение отдать ребёнка, нужна ли медсправка, без каких документов малыша не возьмут на обучение, где их взять и куда потом нести? На все эти и другие волнующие родителей вопросы отвечаем в данной публикации.
Логичнее будет сначала разъяснить, с какого возраста в Белгородской области можно вести ребёнка в школу. Ведь родители особенно волнительно относятся к этому вопросу: не слишком ли ребёнок мал, если отправить его учиться в шесть лет, не будет ли потеряно время, если отдать чадо в первый класс в восемь?
Для это можно заглянуть в федеральный закон об образовании, где чётко прописано, что начать учиться ребёнок может с 6,5 лет, но не позже 8 лет.
То есть законодательно никто не запретит вам сделать из своего малыша первоклашку в 6,5 лет. Остальное — вопрос готовности ребёнка. Можно посоветоваться с детским психологом или узнать о его успехах и способностях у дошкольного педагога. Если у ребёнка нет никаких патологий (противопоказаний по состоянию здоровья), то решать только вам.
Чтобы отдать маленького белгородца в школу, родителям понадобится целый пакет документов. Звучит страшно, но на деле всё немного проще. Нужно лишь чётко знать список и следовать ему.
Для подачи заявления на зачисление ребёнка в школу родителям понадобятся ксерокопии следующих документов:
Если ребёнку положено зачисление в первой очереди, нужна справка с места работы мамы/папы.
Этого будет достаточно, если желающий обучаться малыш не является гражданином другого государства или вовсе лицом без гражданства. В этом случае придётся добавить к перечню ещё два документа:
Как только все необходимые бумаги будут поданы в учебное заведение, их проверят на достоверность и примут решение о зачислении малыша в первый класс. В каком случае ребёнку могут отказать в приёме на обучение, читайте ниже.
Одна из тонкостей, которую стоит учитывать при подаче заявления, — очерёдность. Она может быть первоочередной и преимущественной.
Претендовать на первоочередной порядок зачисления могут дети полицейских и сотрудников ФСИН, МЧС, органов наркоконтроля и ФТС, а также дети военнослужащих по месту жительства их семей.
Преимущественное право приёма в школу имеют дети, братья или сёстры которых уже учатся в этой школе. Также есть адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но по такой программе будут обучать только с согласия родителей или по рекомендации ПМПК.
Чтобы не просрочить момент подачи документов, надо знать даты, когда открывается и закрывается запись. Кроме того, есть несколько способов подачи пакета документов.
Как подать документы о приёме в школу:
Приём документов на обучение в школах в 2021 году начинается 1 апреля, а завершится 30 июня. Узнать о зачислении ребёнка в школу можно будет с 3 июля на основании приказа директора.
Для тех, кто не живёт на закреплённой за школой территории, приём заявлений на обучение начнётся 6 июля и будет продолжаться до заполнения свободных мест. Но последние документы примут не позднее 5 сентября. Решение о зачислении школьника должны сообщить в течение трёх рабочих дней после подачи документов.
Чтобы узнать, к какой школе прикреплён ваш ребёнок, достаточно зайти на сайт администрации муниципалитета, на территории которого вы проживаете. Там до 15 марта должны быть опубликованы все территории и номера школ.
Здесь мы оставим ссылку на документ, в котором прописаны школы Белгорода и адреса, которые к ним прикреплены. К примеру, дети с ул. Будённого, № 6-14Г закреплены за школой № 3, как и малыши с ул. Есенина (дома 36-44в), ул. Конева (дома № 27, 27а) и бульвара Юности (дома № 19-31, 35б, 35в). За школой № 41 закреплены ребята, проживающие на ул. Щорса, 36-48 и 45а.
Все необходимые документы, которые нужны будущему первокласснику для поступления в школу, прописаны выше. Их всего шесть, в отдельных случаях их может быть восемь. Никакие медсправки или карты не указаны, а, значит, остальные документы родители могут приносить по желанию (как медицинские, так и портфолио, грамоты и т.д.).
Если найти документ Минздрава, то в нём будет прописано, что приказом от 10 августа 2017 года № 514н утверждён порядок проведения медосмотров детей и подростков. И этот самый приказ отменил «проведение предварительных осмотров и периодических осмотров детей при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
То есть иметь на руках и предоставлять в школу медсправку при зачислении будущего первоклассника в ОУ необязательно. Однако, если родители решат принести медкарту, им рекомендовано вносить туда сведения «с учётом результатов ранее проведённого профосмотра».
Единственное, что предоставить всё же придётся, – это справка о группе здоровья (I, II, III, IV и V). Она нужна для занятий первоклассника физкультурой, чтобы педагог заранее знал о всех особенностях малыша. Это поможет избежать печальных случаев. И вот для этой справки придётся побегать по врачам и сдать некоторые анализы.
Ответ прост — может, если закончились свободные места. В таком случае устроить ребёнка в школу семье должны помочь местные органы управления образованием.
Остальные причины отказа в зачислении могут быть связаны с тем что:
В этом году внесли ещё одно нововведение: ребёнку не могут отказать в зачислении в школу, если его/её брат или сестра уже там учится. Важное условие при этом – дети должны быть из одной семьи и проживать вместе.
Подать заявление на зачисление малыша в первый класс могут лишь родители или законные представители. Причём родителям необязательно быть прописанными с ребёнком по одному адресу или проживать с ним на одной территории.
Бабушки и дедушки, дяди и тёти будущего первоклашки имеют право принести заявление на приём ребёнка в школу лишь в случае, если они прописаны в документах как законные представители данного ребёнка.
Новый порядок приёма детей в первый класс утверждён приказом Минпросвещения от 02.09.2020 г. №458. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения РФ.