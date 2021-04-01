Какие документы нужны для приёма в школу в 2021 году

Логичнее будет сначала разъяснить, с какого возраста в Белгородской области можно вести ребёнка в школу. Ведь родители особенно волнительно относятся к этому вопросу: не слишком ли ребёнок мал, если отправить его учиться в шесть лет, не будет ли потеряно время, если отдать чадо в первый класс в восемь?