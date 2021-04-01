Белгородцы смогут не ходить к врачу для закрытия больничного

Как отметил Мирошников, закрытие больничных дистанционно — один из самых дискуссионных вопросов на сегодняшний день.
При этом не все врачи согласны с этим решением. Но технических проблем нет — вопрос больше касается медицинской точки зрения, потому что врачи должны увидеть пациентов перед выпиской и убедиться, что они здоровы.
Чиновник также добавил, что, скорее всего, в ближайшее время сервис по закрытию больничных онлайн всё-таки появится. Но пока остаётся вопрос, как решить проблему с осмотрами пациентов, возможно, здесь поможет телемедицина.
Напомним, недостатком белгородской телемедицины оказалась её доступность, поскольку к специалистам начали обращаться не только белгородцы. В 15% случаях — жители из других регионов.
Записаться на онлайн-приём можно на региональном портале госуслуг. На сайте есть информация о враче: его ФИО, стаж и график приёма. Пациентам требуется выбрать день и время консультации, затем обращение зарегистрируют в медицинской информационной системе.
Часть врачей говорят, что это делать нельзя. Я, например, считаю, что это делать можно. Технически проблем нет. Вопрос больше связан с медицинской точки зрения. Врачи говорят, что должны увидеть пациентов и удостовериться, что он выздоровел.Евгений Мирошников