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Белгородцы смогут не ходить к врачу для закрытия больничного

1 апреля 2021, 14:42
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников в эфире телеканала «Белгород24». В настоящее время вопрос согласовывается с медицинским сообществом. С технической стороны всё уже готово.

Как отметил Мирошников, закрытие больничных дистанционно — один из самых дискуссионных вопросов на сегодняшний день.

При этом не все врачи согласны с этим решением. Но технических проблем нет — вопрос больше касается медицинской точки зрения, потому что врачи должны увидеть пациентов перед выпиской и убедиться, что они здоровы.

Чиновник также добавил, что, скорее всего, в ближайшее время сервис по закрытию больничных онлайн всё-таки появится. Но пока остаётся вопрос, как решить проблему с осмотрами пациентов, возможно, здесь поможет телемедицина.

Напомним, недостатком белгородской телемедицины оказалась её доступность, поскольку к специалистам начали обращаться не только белгородцы. В 15% случаях — жители из других регионов.

Записаться на онлайн-приём можно на региональном портале госуслуг. На сайте есть информация о враче: его ФИО, стаж и график приёма. Пациентам требуется выбрать день и время консультации, затем обращение зарегистрируют в медицинской информационной системе.

Часть врачей говорят, что это делать нельзя. Я, например, считаю, что это делать можно. Технически проблем нет. Вопрос больше связан с медицинской точки зрения. Врачи говорят, что должны увидеть пациентов и удостовериться, что он выздоровел.Евгений Мирошников

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