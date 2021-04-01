Белгородцы просрочили больше 15% потребительских кредитов

Несмотря на то, что процент токсичных активов в большинстве областей растёт, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил снижение таких долгов со стороны россиян в последние три месяца. Волков считает, что, прежде всего, это связано с реструктуризацией банками проблемных кредитов. Он говорит, что без реструктуризации процент был бы в разы выше.
Белгородская область в рейтинге динамики доли просрочки свыше, чем на 30 дней, заняла 12-е место. В феврале прошлого года процент неблагополучных потребительских кредитов составлял 13,8%, в феврале 2021 года — уже 15,3%. Изменение составило 1,5%.
В соседней Воронежской области с просрочкой дело обстоит хуже. Если в феврале 2020 года процент просроченных кредитов был 14,9%, то в феврале 2021 года — 17,5%. То есть уровень просрочки за год вырос на 2,6 процентных пункта. В рейтинге регион занял 20-е место.
Самый высокий скачок произошёл в Санкт-Петербурге, несмотря на 10-е место в рейтинге. Так, с 9,6% просрочки процент за год вырос до 15,2. В процентных пунктах это составило 5,6.
В нескольких регионах, наоборот, количество и, соответственно, процент просроченных потребительских кредитов упал. В Иркутской области токсичные активы уменьшились на 0,8 процентных пункта — это самый серьёзный показатель среди 30 регионов в лучшую сторону. При этом данный регион занимает 18-е место — процент неблагополучных кредитов всё равно остаётся высоким — 16,7%.