Белгородцы просрочили больше 15% потребительских кредитов

Несмотря на то, что процент токсичных активов в большинстве областей растёт, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил снижение таких долгов со стороны россиян в последние три месяца. Волков считает, что, прежде всего, это связано с реструктуризацией банками проблемных кредитов. Он говорит, что без реструктуризации процент был бы в разы выше.