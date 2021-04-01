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Арест чиновника, дополнительные камеры и погибший работник — главные темы четверга

1 апреля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Белгороде чиновника горадминистрации заключили под стражу — его обвиняют во взятке в крупном размере. Кроме этого стало известно, что в центре города установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Среди печальных новостей — гибель электромонтёра ОЭМК.

Сотрудника мэрии арестовали

Следователи продолжают работать над уголовным делом о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. На этой неделе в Белгороде задержали одного из обвиняемых — сотрудника городской администрации.

Мужчину обвиняют в получении взятки в 350 тыс. рублей. В такую сумму он оценил свои услуги по оформлению документов для местной предпринимательницы.

Чиновника заключили под стражу. Расследование продолжается: следователи изъяли документы, чтобы установить, не совершал ли он других преступлений.

В Белгороде арестовали попавшегося на крупной взятке сотрудника мэрии
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В Белгороде прибавится камер

Установить их хотят в центре города — такой запрос поступил от регионального управления МВД. По словам замгубернатора Евгения Мирошникова, в 2021 году в Белгороде может появиться около десятка камер в рамках системы «Безопасный город».

Ранее глава УМВД России по Белгородской области Василий Умнов назвал эту систему «позавчерашним днём» и призвал ориентироваться на Москву, где используются высокоинтеллектуальные камеры.

В центре Белгорода установят дополнительные камеры видеонаблюдения
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Погибший работник

1 апреля на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК им. А. А. Угарова погиб электромонтёр. Он смазывал подшипниковые опоры электродвигателей, зашёл за сигнальную ленту в зону ремонта решетчатого настила и упал с высоты.

Причины и обстоятельства происшествия установит созданная в организации комиссия. Семье работника обещали оказать помощь.

В Старом Осколе на комбинате погиб рабочий
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