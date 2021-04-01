Арест чиновника, дополнительные камеры и погибший работник — главные темы четверга

Следователи продолжают работать над уголовным делом о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. На этой неделе в Белгороде задержали одного из обвиняемых — сотрудника городской администрации.
Мужчину обвиняют в получении взятки в 350 тыс. рублей. В такую сумму он оценил свои услуги по оформлению документов для местной предпринимательницы.
Чиновника заключили под стражу. Расследование продолжается: следователи изъяли документы, чтобы установить, не совершал ли он других преступлений.
Установить их хотят в центре города — такой запрос поступил от регионального управления МВД. По словам замгубернатора Евгения Мирошникова, в 2021 году в Белгороде может появиться около десятка камер в рамках системы «Безопасный город».
Ранее глава УМВД России по Белгородской области Василий Умнов назвал эту систему «позавчерашним днём» и призвал ориентироваться на Москву, где используются высокоинтеллектуальные камеры.
1 апреля на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК им. А. А. Угарова погиб электромонтёр. Он смазывал подшипниковые опоры электродвигателей, зашёл за сигнальную ленту в зону ремонта решетчатого настила и упал с высоты.
Причины и обстоятельства происшествия установит созданная в организации комиссия. Семье работника обещали оказать помощь.