Вячеслав Гладков оценил качество капремонта школы в Ракитянском районе

Posted 31 марта 2021, 11:41
Published 31 марта 2021, 11:41
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
В среду, 31 марта, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки проверил качество выполненного капитального ремонта школы в селе Бобрава Ракитянского района. Как заявил глава региона, здесь требуется провести дополнительные работы для обеспечения безопасности детей, а именно — установить пропускную систему, чтобы ограничить допуск посторонних на территорию образовательного учреждения.
Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что школьникам села Бобрава необходимо создать условия для занятий спортом.
Ребятам необходим современный стадион, проект которого должен быть готов уже в этом году, чтобы в 2022 году мы его ввели в эксплуатацию.Вячеслав Гладков
По данным пресс-службы регионального правительства, здание средней школы в с. Бобрава было построено в 1967 году. Капремонт в общеобразовательном учреждении начался в 2020 году. На его реализацию было выделено порядка 54 млн рублей.
Что касается образовательных программ, Бобравская школа реализует 11 школьных и региональных проектов. Среди учеников и педагогов есть победители и призёры различных конкурсов и олимпиад.