bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2021, 11:41

Published 31 марта 2021, 11:41

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Вячеслав Гладков оценил качество капремонта школы в Ракитянском районе

31 марта 2021, 11:41
Сюжет
Губернатор
По мнению врио губернатора Белгородской области, на территории школы необходимо установить пропускную систему для обеспечения безопасности детей. Кроме того, руководитель региона поручил разработать проект стадиона для сельской школы.

В среду, 31 марта, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки проверил качество выполненного капитального ремонта школы в селе Бобрава Ракитянского района. Как заявил глава региона, здесь требуется провести дополнительные работы для обеспечения безопасности детей, а именно — установить пропускную систему, чтобы ограничить допуск посторонних на территорию образовательного учреждения.

Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что школьникам села Бобрава необходимо создать условия для занятий спортом.

Ребятам необходим современный стадион, проект которого должен быть готов уже в этом году, чтобы в 2022 году мы его ввели в эксплуатацию.Вячеслав Гладков

По данным пресс-службы регионального правительства, здание средней школы в с. Бобрава было построено в 1967 году. Капремонт в общеобразовательном учреждении начался в 2020 году. На его реализацию было выделено порядка 54 млн рублей.

Что касается образовательных программ, Бобравская школа реализует 11 школьных и региональных проектов. Среди учеников и педагогов есть победители и призёры различных конкурсов и олимпиад.

#Новости#Общество#Губернатор#Ракитянский район#Капремонт школы#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика