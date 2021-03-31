В 2021 году в первый класс дети будут зачисляться по новым правилам

Узнать о зачислении ребёнка в школу будет можно с 3 июля на основании приказа директора. Если заявление подано на втором этапе, то результат будет известен не ранее чем через три рабочих дня. Школа может отказать в приёме только в случае заполнения всех свободных мест. Тогда местные органы управления образованием должны помочь устроить малыша в другую школу.