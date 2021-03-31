В 2021 году в первый класс дети будут зачисляться по новым правилам

Posted 31 марта 2021, 10:28
Published 31 марта 2021, 10:28
Modified 20 августа 2024, 00:31
Updated 20 августа 2024, 00:31
Первый этап пройдёт с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для следующих категорий детей:
— детей, проживающих на закреплённой территории, то есть в одном районе со школой. Прикреплён ли ваш дом к школе, можно уточнить на официальном сайте школы.
— детей, имеющих первоочередное право зачисления в школу в соответствии с законодательством. Это дети сотрудников полиции; дети, находящиеся на иждивении сотрудников полиции; дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля и ФТС; дети военнослужащих по месту жительства их семей и т. д.
— детей, имеющих преимущественное право, чьи старшие братья и (или) сёстры уже учатся в этой школе.
Второй этап — с 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В эти сроки заявления смогут подать все желающие.
Очерёдность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, поэтому ажиотажа среди родителей быть не должно. На втором этапе детей зачисляют на свободные места.
Подать заявление можно разными способами:
— лично;
— по электронной почте школы;
— с помощью официального сайта школы;
— по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
— через порталы государственных или муниципальных услуг, например через «Госуслуги».
По существующим правилам в первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Но по заявлению родителей могут разрешить приём в более раннем или более позднем возрасте.
Узнать о зачислении ребёнка в школу будет можно с 3 июля на основании приказа директора. Если заявление подано на втором этапе, то результат будет известен не ранее чем через три рабочих дня. Школа может отказать в приёме только в случае заполнения всех свободных мест. Тогда местные органы управления образованием должны помочь устроить малыша в другую школу.
Такие изменения избавят родителей от стресса перед поступлением ребёнка в школу и снизят вероятность того, что будущего ученика не примут. С приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458, которым утверждён новый порядок приёма детей в первый класс, можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения РФ.