Дроны в Белгородской области: когда нужно получать разрешение на полёты?

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На территории России, в том числе и в Белгородской области, действуют определённые требования воздушного законодательства, регулирующие запуск беспилотников. Кто и где может запускать дроны? Могут ли беспилотники летать над местом проведения массовых мероприятий? Об этом — в материале ИА «Бел.Ру».

Согласно информации Белгородской транспортной прокуратуры, беспилотники с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 кг подлежат учёту. Помимо этого, федеральные правила требуют наличия разрешения для полётов, независимо от класса воздушного пространства. Чтобы получить документ, необходимо направить в оперативные органы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации план полёта. Если беспилотник будет летать над населённым пунктом, дополнительно необходимо получить ещё и разрешение органа местного самоуправления. При этом есть и упрощённой порядок использования воздушного пространства для беспилотников с максимальной взлётной массой до 30 кг: их можно запускать в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров: вне диспетчерских зон аэродромов;

вне запретных зон;

вне зон ограничения полётов;

вне специальных зон;

вне воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий;

вне официальных спортивных соревнований;

вне охранных мероприятий. В подобных случаях не нужен план полёта и разрешение. В ведомстве также добавили, что упрощённый порядок полётов дронов в этой зоне «не применяется для воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране“». При этом без плана полёта и разрешения запускать беспилотники нельзя в приграничной полосе, диспетчерских зонах аэродромов и районах аэродромов (вертодромов). Над территорией Белгородской области по состоянию на 26 марта 2021 года есть приграничная полоса шириной 25 км вглубь территории Российской Федерации от государственной границы. С 3 декабря 2020 года установлены и диспетчерские зоны аэродромов «Белгород» и «Старый Оскол». Для полётов беспилотников над населёнными пунктами в этой зоне дополнительно необходимо получить разрешение органа местного самоуправления, если максимальная взлётная масса дрона составляет от 0,25 кг до 30 кг. Помимо этого, есть запретная зона UUP70 с диапазоном высот от земли до «эшелона 105» (3200 м). В указанном диапазоне высот в данной зоне запуск беспилотников категорически запрещён. С полным текстом ограничений и требований касательно запуска дронов можно ознакомиться ниже. По данным транспортной прокуратуры, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Для граждан штрафы могут составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 до 500 тысяч рублей. Одна из причин детального правового разъяснения со стороны ведомства связана с беспилотником, который запускали 23 и 31 января в Белгороде во время несанкционированных акций протеста. По данным издания «Фонарь», дроны запускали без соответствующих разрешений представители областной Федерации воздухоплавания. Журналисты ИА «Бел.Ру» за комментарием обратились к президенту Федерации Вадиму Радченко. По его словам, Федерация воздухоплавания Белгородской области никакого отношения к несанкционированному митингу не имела. К тому же, судя по тексту опровержения на материал издания, на балансе организации нет и не было дронов. Со своей стороны Вадим Радченко больше обеспокоен неким правовым вакуумом по оказанию муниципальной услуги на согласование полётов беспилотных летательных аппаратов, демонстрационных полётов воздушных судов и т. д., который пока существует в Белгороде. На сегодняшний день, к сожалению, в городе пока не принят административный регламент по реализации федеральных авиационных правил. Есть проект, его отправили в транспортную прокуратуру на экспертизу. Принятый регламент упростит подачу заявок — когда есть правила, по ним легче жить. Чтобы летать безопасно, должны быть выстроены правильные взаимоотношения владельцев беспилотников, городской администрации, авиационных властей. Если ко мне лично и к организации обращаются, мы оказываем консультационную помощь. Потому что со стороны пользователей воздушного пространства, к примеру, больших пилотируемых воздушных судов, дрон представляет опасность.Вадим Радченко