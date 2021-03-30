В Белгородской области воровали бюджетные деньги, выделенные на надгробия ветеранам

Также в октябре 2020 года в суд направили уголовное дело по факту мошенничества. Владелец московской фирмы пытался продать Белгородскому онкодиспансеру поддельные лекарства. Злоумышленник выиграл электронный аукцион на поставку препарата, но не имел его в своём распоряжении. Тогда он перекупил лекарство у неустановленного лица, причём никаких сопроводительных документов и сертификатов не было. Мошенник подделал бумаги и отправил партию на сумму 800 тыс. рублей в белгородское медучреждение. Контрафакт выявили вовремя, бюджетные деньги потратить не успели. У самого же злоумышленника, по словам Умнова, обнаружили контрафактных лекарств на сумму более 100 млн рублей. Октябрьский районный суд Белгорода назначил наказание в виде 450 тыс. рублей.