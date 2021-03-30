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Posted 30 марта 2021, 08:47

Published 30 марта 2021, 08:47

Modified 1 декабря, 08:12

Updated 1 декабря, 08:12

В Белгородской области воровали бюджетные деньги, выделенные на надгробия ветеранам

30 марта 2021, 08:47
Сюжет
Лекарства
В региональном УМВД России рассказали о том, какие факты крупного мошенничества привлекли внимание ведомства в 2020 году. Среди нарушений оказались кражи из бюджета и поставка поддельных лекарств.

Начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов сообщил о том, что в 2020 году на территории региона раскрыли преступление, связанное с хищением денег из областного бюджета. Деньги выделялись через Министерство обороны России на изготовление и установку надгробных памятников умерших ветеранов Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что в Белгородской области по этому направлению работала целая преступная группа.

Также в октябре 2020 года в суд направили уголовное дело по факту мошенничества. Владелец московской фирмы пытался продать Белгородскому онкодиспансеру поддельные лекарства. Злоумышленник выиграл электронный аукцион на поставку препарата, но не имел его в своём распоряжении. Тогда он перекупил лекарство у неустановленного лица, причём никаких сопроводительных документов и сертификатов не было. Мошенник подделал бумаги и отправил партию на сумму 800 тыс. рублей в белгородское медучреждение. Контрафакт выявили вовремя, бюджетные деньги потратить не успели. У самого же злоумышленника, по словам Умнова, обнаружили контрафактных лекарств на сумму более 100 млн рублей. Октябрьский районный суд Белгорода назначил наказание в виде 450 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в регионе увеличилось и количество наркотиков. Умнов сообщил, что за 2020 год правоохранители изъяли наркотических средств в восемь раз больше, чем годом ранее. Общий вес перевалил за половину тонны, а сумма наркотиков оценивается более чем в 1 млрд рублей по ценам чёрного рынка. Это около 11 млн разовых доз.

#Новости#Общество#Лекарства#Мошенники#Фальсификат#Новости Белгорода#Эксклюзив#Криминал#Хищения
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