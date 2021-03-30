В Белгородской области средняя зарплата учителя – 45 000 рублей. Из чего она состоит?

Posted 30 марта 2021, 05:45
Published 30 марта 2021, 05:45
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
В начале марта на «Бел.Ру» вышел материал о белгородских учителях-предметниках и логопедах: их заработной плате, вакансиях, дефиците и почему при наличии стимулирующих финансовых моментов специалисты всё равно не хотят ехать в сёла.
При подготовке материала журналист информагентства нашла достаточно много учебных организаций, в которых свободны места учителей. Но бороться за эти места педагоги не спешат. И мы поняли, почему: часто за месяц труда работодатели предлагают зарплату в размере 12 240 рублей, гораздо реже встречаются суммы в 14 000 и 20 000 рублей. И совсем редко можно встретить объявление о поиске учителя, в котором оплата труда значится в размере 25 000 рублей в месяц и больше.
Даже выжить на 12 000 рублей при нынешних ценах — задача не из лёгких, уже не говоря о том, чтобы жить хорошо. В связи с этим редакция решила уточнить в правительстве Белгородской области, окончательны ли эти суммы (12-14 тыс. рублей) или есть определённые надбавки и выплаты, которые не прописаны в объявлениях. Из чего состоит окончательная сумма заработной платы школьного педагога, отвечал департамент внутренней политики региона (ДВП).
Когда мы уточняли, почему для учителей в вакансиях указаны настолько маленькие зарплаты, оказалось, что это их ещё и повысили: согласно постановлению правительства Белгородской области, с 1 декабря 2020 года размер базовых окладов педагогических работников региона увеличен на 20%.
В ДВП «Бел.Ру» подробно расписали, из чего формируется зарплата учителя. Существует базовая и стимулирующая часть. Базовая состоит из:
Стимулирующая часть оказалась более сжатой. В неё вошли два пункта:
Несмотря на то, что в большинстве вакансий на сайте департамента образования Белгородской области и на сайте «Работа в России» предлагают зарплату от 12 до 20 тыс. рублей, в ДВП заявили, что средняя заработная плата учителей в регионе намного выше.
По результатам мониторинга заработной платы за январь 2021 года в учреждениях, курируемых департаментом образования области, в соответствии со сводными данными муниципальных районов (городских округов) средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций области составила 45 853 рубля с учётом выплат классного руководства. Департамент внутренней политики Белгородской области