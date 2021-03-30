В Белгородской области средняя зарплата учителя – 45 000 рублей. Из чего она состоит?

При подготовке материала журналист информагентства нашла достаточно много учебных организаций, в которых свободны места учителей. Но бороться за эти места педагоги не спешат. И мы поняли, почему: часто за месяц труда работодатели предлагают зарплату в размере 12 240 рублей, гораздо реже встречаются суммы в 14 000 и 20 000 рублей. И совсем редко можно встретить объявление о поиске учителя, в котором оплата труда значится в размере 25 000 рублей в месяц и больше.