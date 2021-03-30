Белгородцы предлагают ликвидировать Пенсионный фонд России

Так, Фонд должен хранить и распределять пенсионные накопления граждан. Но вместо этого регулярно отчитывается о том, что средств для выплаты пенсий не хватает и обращается к государству за дотациями. При этом здания ПФР в Белгородской области больше похожи на дворцы, чем на учреждение, занимающееся социальной защитой и гарантиями граждан. Редакция «Бел.Ру» в 2020 году провела расследование и выяснила, кто выигрывает электронные аукционы и сколько тратят на ремонт «пенсионных дворцов» в регионе.