Белгородцы предлагают ликвидировать Пенсионный фонд России

Posted 30 марта 2021, 08:21
Published 30 марта 2021, 08:21
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
На заседании областной думы депутат Владимир Абельмазов высказался по теме низких пенсий в Белгородской области и сообщил о том, что многие белгородцы не видят смысла в существовании Пенсионного фонда России.
Действующая балльная система пенсий не обеспечивает прозрачность расчёта пенсионных начислений, при котором чётко прослеживается зависимость пенсии от трудового стажа и заработной платы. На сегодняшний день именно Пенсионный фонд не устраивает многих граждан. Наша партия (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — прим. ред.) вообще предлагает перейти на начисление пенсий через федеральный бюджет.Владимир Абельмазов
Абельмазов добавил, что можно утвердить уполномоченного по правам людей пенсионного возраста, который будет заниматься защитой прав пенсионеров.
Также, по его словам, в некоторых регионах страны уполномоченные по правам пожилых людей уже существуют. К ним обращаются преимущественно пенсионеры в случаях нарушения их конституционных и социальных прав. Депутат считает, что ПФР функционирует не так, как должен работать в идеале. К региональным специалистам претензий обычно нет, но сама система оставляет желать лучшего.
Так, Фонд должен хранить и распределять пенсионные накопления граждан. Но вместо этого регулярно отчитывается о том, что средств для выплаты пенсий не хватает и обращается к государству за дотациями. При этом здания ПФР в Белгородской области больше похожи на дворцы, чем на учреждение, занимающееся социальной защитой и гарантиями граждан. Редакция «Бел.Ру» в 2020 году провела расследование и выяснила, кто выигрывает электронные аукционы и сколько тратят на ремонт «пенсионных дворцов» в регионе.
Партия пенсионеров сообщила, что ПФР на собственные нужды тратит ежегодно 100 млрд рублей, отодвигая пенсионный возраст и при этом сокращая собственные обязательства.