Белгород вошёл в пятёрку бестактных городов России

Белгород занял пятое место в рейтинге бестактных городов России. Соцопрос проводили в марте. Опрашиваемым задавали три вопроса: случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?