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Posted 30 марта 2021, 08:12

Published 30 марта 2021, 08:12

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Белгород вошёл в пятёрку бестактных городов России

30 марта 2021, 08:12
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По итогам социологического опроса оказалось, что белгородцы любят вмешиваться в чужие разговоры, перебивать собеседника и давать советы малознакомым людям, рассказали в исследовательском агентстве Zoom Market.

Белгород занял пятое место в рейтинге бестактных городов России. Соцопрос проводили в марте. Опрашиваемым задавали три вопроса: случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?

В итоге рейтинг городов с самыми бестактными жителями возглавил Ростов-на-Дону. Второе место занял Воронеж. Замкнул тройку Сочи. Опередил Белгород и Иваново, расположившийся на четвёртом месте.

В агентстве уточнили, что в целом 86% опрошенных любят дать совет даже малознакомым людям, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца и лишь 23% могут вмешаться в чужой разговор без приглашения.

Опрос проводили в 21 городе России. Общая выборка составила 2520 респондентов старше 18 лет.

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