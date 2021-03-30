Белгород вошёл в пятёрку бестактных городов России

Posted 30 марта 2021, 08:12
Published 30 марта 2021, 08:12
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Белгород занял пятое место в рейтинге бестактных городов России. Соцопрос проводили в марте. Опрашиваемым задавали три вопроса: случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?
В итоге рейтинг городов с самыми бестактными жителями возглавил Ростов-на-Дону. Второе место занял Воронеж. Замкнул тройку Сочи. Опередил Белгород и Иваново, расположившийся на четвёртом месте.
В агентстве уточнили, что в целом 86% опрошенных любят дать совет даже малознакомым людям, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца и лишь 23% могут вмешаться в чужой разговор без приглашения.
Опрос проводили в 21 городе России. Общая выборка составила 2520 респондентов старше 18 лет.