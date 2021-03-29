В чём популярность турецких сериалов

Posted 29 марта 2021, 12:14
Published 29 марта 2021, 12:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
После определённых мировых проектов зрители пристально обратили внимание на сериалы, а киностудии подхватили идею съёмок качественного продукта. Стоит отметить, что производством сериалов занимаются во многих странах мира. И у каждой страны есть свои особенности, которые отличают именно её сериал от других. Так, глядя на экран, зритель безошибочно сможет отличить бразильский сериал от индийского. В последние годы российским зрителям по душе приходятся не только русские сериалы, всё большую популярность набирают турецкие сериалы. Их успех пришёл после выхода сериала «Великолепный век». Сейчас в сети можно найти турецкие сериалы онлайн. Всего за несколько лет Турция вышла на вторую позицию после Америки по популярности сериалов.
Все мы привыкли к типу американских фильмов или сериалов. У турецких сериалов своя специфика, они несут совершенно иные ценности. Посмотрев турецкий сериал все серии, вы не найдёте там свободы нравов, присущей поп-культуре. В основном сериалы рассказывают зрителям о традиционных ценностях в современной жизни. И это основной принцип построения сюжета, именно он вызывает наибольший отклик у аудитории, в том числе и российской.
Кроме того, турецкий сериал – это красивая картинка, красивые актёры. Прекрасный пол привлекают отличающиеся от европейцев турецкие актёры. Сами образы героев также отличаются от привычных нам. Они довольно эмоциональны, не прячут чувства, предпочитая выражать их очень бурно. Актёры делают это весьма профессионально, поэтому зрители им верят, с нетерпением ожидая выхода новых серий.
Турецкий сериал погружает женщин в некую сказку. Среди наиболее популярных сюжетов можно выделить истории любви, которые похожи на историю Золушки, которая встречает прекрасного принца. Мужчина, чаще всего, превозносит женщину в отношениях. Это также влияет на восприятие сериала женской аудиторией.
Популярностью пользуются, конечно, не только любовные турецкие сериалы, но и исторические, фэнтезийные. Такие сериалы позволяют узнать больше об истории Турции, а сами турки говорят о поднятии патриотического духа посредством исторических проектов.
Не все смогут оценить турецкие сериалы, но количество их фанатов говорит само за себя.
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