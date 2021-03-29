В чём популярность турецких сериалов

После определённых мировых проектов зрители пристально обратили внимание на сериалы, а киностудии подхватили идею съёмок качественного продукта. Стоит отметить, что производством сериалов занимаются во многих странах мира. И у каждой страны есть свои особенности, которые отличают именно её сериал от других. Так, глядя на экран, зритель безошибочно сможет отличить бразильский сериал от индийского. В последние годы российским зрителям по душе приходятся не только русские сериалы, всё большую популярность набирают турецкие сериалы. Их успех пришёл после выхода сериала «Великолепный век». Сейчас в сети можно найти турецкие сериалы онлайн. Всего за несколько лет Турция вышла на вторую позицию после Америки по популярности сериалов.