В Белгородской области пройдёт месяц добровольного служения региону

Я планирую выйти на субботники в парке Ленина, Архиерейской роще и обязательно присоединюсь к активистам в одном из районов. В парк Ленина мы вместе с администрацией города [Белгорода — прим. ред.] пойдём. У нас есть не только добровольцы, но и проштрафившиеся уже. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области