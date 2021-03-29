В Белгородской области пройдёт месяц добровольного служения региону

Posted 29 марта 2021, 10:50
Published 29 марта 2021, 10:50
Modified 1 декабря, 07:35
Updated 1 декабря, 07:35
«Месяц добровольного служения области» — так назвали цикл экологических проектов в региональном правительстве. В рамках мероприятия запланирована уборка на территориях Белгородской области. Как сообщил руководитель департамента ЖКХ Константин Полежаев, управляющие компании уже составили графики уборок. Все 159 компаний оповестят жителей о предстоящем мероприятии с помощью информационных досок и соцсетей.
Как пояснили на оперативном совещании в правительстве региона, субботники предполагают уборку дворовых территорий, подвалов, подъездов, побелку бордюров и деревьев, а также покраску контейнеров и детских площадок.
Что касается вывоза мусора, Константин Полежаев доложил, что для проведения всех мероприятий перевозчики выделят контейнеровозы, а Центр экологической безопасности выделит дробилки.
Центральным мероприятием станет общеобластной субботник 24 апреля. В этот день в регионе очистят водоохранные объекты и общественные пространства. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил департаменту обнародовать графики уборки территорий. Кроме того, глава Белгородской области поручил подготовить инициативы по озеленению парков и скверов.
По данным департамента ЖКХ, активность жителей области на субботниках традиционно высока. В 2019 году в таком субботнике участвовали более 52 тыс. белгородцев. В 2020 году мероприятия не было из-за коронавируса. В 2021 власти ожидают не менее 60 тыс. участников.
Я планирую выйти на субботники в парке Ленина, Архиерейской роще и обязательно присоединюсь к активистам в одном из районов. В парк Ленина мы вместе с администрацией города [Белгорода — прим. ред.] пойдём. У нас есть не только добровольцы, но и проштрафившиеся уже. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Что касается «проштрафившихся», в начале оперативного совещания врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков жёстко раскритиковал работу мэрии областного центра. Как заявил руководитель региона, замглавы администрации Белгорода плохо исполняет свои обязанности. Так, замечания коснулись внешнего вида города: по мнению главы области, в Белгороде «везде мусор».