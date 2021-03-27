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Posted 27 марта 2021, 06:06

Published 27 марта 2021, 06:06

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

В Белгороде на час выключат подсветку телевышки

27 марта 2021, 06:06
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородская область присоединится к одной из самых массовых экологических акций на планете. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Присоединиться к акции «Час Земли» белгородцев призвал глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в Instagram. Это глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта.

В этом году сегодня, 27 марта, миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на один час, а тысячи памятников по всему миру погасят свою подсветку. Не станет исключением и белгородская телевышка. Она погрузится во тьму в 20:30.

Напомним, впервые мероприятие было организовано в 2007 году в Австралии и уже на следующий год получило мировую поддержку, коснувшись более миллиарда жителей планеты. В России «Час Земли» проводится с 2009 года.

В Белгороде «Час Земли» впервые также прошёл в 2009 году. С тех пор участие в мероприятии принимают различные организации, административные здания, вузы, общественные заведения.

Белгородская область вошла в тройку самых экологически чистых регионов России. Рейтинг по итогам зимы 2020–2021 года опубликовал «Зелёный патруль».

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