В Белгороде на час выключат подсветку телевышки

Posted 27 марта 2021, 06:06
Published 27 марта 2021, 06:06
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Присоединиться к акции «Час Земли» белгородцев призвал глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в Instagram. Это глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта.
В этом году сегодня, 27 марта, миллионы людей из 180 стран выключат свет и электроприборы на один час, а тысячи памятников по всему миру погасят свою подсветку. Не станет исключением и белгородская телевышка. Она погрузится во тьму в 20:30.
Напомним, впервые мероприятие было организовано в 2007 году в Австралии и уже на следующий год получило мировую поддержку, коснувшись более миллиарда жителей планеты. В России «Час Земли» проводится с 2009 года.
В Белгороде «Час Земли» впервые также прошёл в 2009 году. С тех пор участие в мероприятии принимают различные организации, административные здания, вузы, общественные заведения.
Белгородская область вошла в тройку самых экологически чистых регионов России. Рейтинг по итогам зимы 2020–2021 года опубликовал «Зелёный патруль».