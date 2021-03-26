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Posted 26 марта 2021, 11:40

Published 26 марта 2021, 11:40

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Жителям двух улиц Белгорода грозит уничтожение огородов под высоковольтной ЛЭП

26 марта 2021, 11:40
«Россети Центр Белгородэнерго» предупреждает жителей Белгорода о начале плановых капитальных ремонтов высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, проходящих по улицам Сторожевая и Константина Заслонова. Работы будут продолжаться с апреля по ноябрь 2021 года.

Территория вдоль воздушных ЛЭП, равная 20 метрам в обе стороны от крайнего провода ВЛ 110 кВ, в рамках действующего законодательства имеет обременение в виде охранных зон линии электропередачи, в пределах которых запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией зданий и сооружений, посадкой деревьев, разработкой грунта. Это затрудняет эксплуатацию и ремонт энергооборудования и несёт угрозу жизни и здоровью людей.

В период проведения капитальных ремонтов в пределах охранных зон линий электропередачи 110 кВ, проходящих по ул. Сторожевая и Константина Заслонова, будет работать спецтехника Белгородэнерго.

В связи с этим Белгородэнерго призывает жителей отказаться от размещения огородов под линиями электропередачи.

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