Жителям двух улиц Белгорода грозит уничтожение огородов под высоковольтной ЛЭП

Территория вдоль воздушных ЛЭП, равная 20 метрам в обе стороны от крайнего провода ВЛ 110 кВ, в рамках действующего законодательства имеет обременение в виде охранных зон линии электропередачи, в пределах которых запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией зданий и сооружений, посадкой деревьев, разработкой грунта. Это затрудняет эксплуатацию и ремонт энергооборудования и несёт угрозу жизни и здоровью людей.