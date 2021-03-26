ВКонтакте и Одноклассники покажут Чемпионат России по лыжным гонкам

"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - сообщила Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.