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Posted 26 марта 2021, 13:43

Published 26 марта 2021, 13:43

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В Белгороде построят новый корпус детской областной клинической больницы

26 марта 2021, 13:43
Сюжет
Медицина
Помимо палат для пациентов, в новом корпусе оборудуют экстренное и приёмное отделение и операционную. Проект будущего корпуса уже одобрил глава региона Вячеслав Гладков.

В детской областной клинической больнице в Белгороде построят новый лечебный корпус. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря такому «расширению» прогнозируется снижение нагрузки на областную клиническую больницу.

Концепцию проекта уже одобрил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на архитектурно-градостроительном совете в пятницу, 26 марта. В новом лечебном корпусе разместятся экстренное и потоковое приёмное отделение, операционная, палаты для пациентов, зимний сад и терраса.

Наша задача построить новый медицинский объект в соответствии с соблюдением всех требований безопасности и сохранению здоровья наших детей.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Строительство лечебного корпуса детской областной клинической больницы планируют завершить до 2025 года.

Кроме того, на заседании архитектурно-градостроительного совета были рассмотрены концепции создания общественного центра в хуторе Красный и социально-культурного центра в селе Новостроевка Грайворонского горокруга.

Напомним, что в регионе также планируется строительство трёхэтажного инфекционного корпуса на 60 койко-мест в Валуйской ЦРБ. На проектные и изыскательные работы планируется потратить 12,1 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Инфекционный корпус на 80 коек появится и в Белгороде в 2023 году. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства, строительство обеспечит 70% боксированности инфекционных отделений.

#Новости#Медицина#Строительство#Детская больница#Вячеслав Гладков#Корпус
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