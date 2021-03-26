В Белгороде построят новый корпус детской областной клинической больницы

Posted 26 марта 2021, 13:43
Published 26 марта 2021, 13:43
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
В детской областной клинической больнице в Белгороде построят новый лечебный корпус. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря такому «расширению» прогнозируется снижение нагрузки на областную клиническую больницу.
Концепцию проекта уже одобрил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на архитектурно-градостроительном совете в пятницу, 26 марта. В новом лечебном корпусе разместятся экстренное и потоковое приёмное отделение, операционная, палаты для пациентов, зимний сад и терраса.
Наша задача построить новый медицинский объект в соответствии с соблюдением всех требований безопасности и сохранению здоровья наших детей.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Строительство лечебного корпуса детской областной клинической больницы планируют завершить до 2025 года.
Кроме того, на заседании архитектурно-градостроительного совета были рассмотрены концепции создания общественного центра в хуторе Красный и социально-культурного центра в селе Новостроевка Грайворонского горокруга.
Напомним, что в регионе также планируется строительство трёхэтажного инфекционного корпуса на 60 койко-мест в Валуйской ЦРБ. На проектные и изыскательные работы планируется потратить 12,1 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
Инфекционный корпус на 80 коек появится и в Белгороде в 2023 году. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства, строительство обеспечит 70% боксированности инфекционных отделений.