Начальник белгородского УФСИН озвучил размер зарплат своих подчинённых

Posted 26 марта 2021, 12:46
Published 26 марта 2021, 12:46
Modified 1 декабря, 08:17
Updated 1 декабря, 08:17
По словам Видашева, зарплату и компенсации сотрудникам регионального управления ФСИН не прибавляли. В настоящее время, придя на работу, младший инспектор получает 20–22 тысячи рублей. Набрав стаж, если он не на офицерской должности, заработок может повыситься до 28–30 тысяч рублей. А у офицера зарплата на первоначальном этапе составляет 26–28 тысяч рублей.
В целом, по информации ведомства, некомплект личного состава на 1 января текущего года составлял 116 человек (7,13%), из них 37 должностей среднего и старшего начальствующего состава и 79 должностей — младшего.
За 12 месяцев 2020 года на службу в региональное ведомство приняли 166 человек, а уволили 111 человек. Из них 45 занимали должности среднего и старшего начальствующего состава (17 уволились по собственному желанию, без права на пенсию), а 66 — младшего начальствующего состава (39 уволились по собственному желанию, без права на пенсию).
Положение лучше, чем в среднем по стране. Есть области, где некомплект порядка 25%. Обычно сильно страдают северяне, потому что на буровых платят много, и области, близкие к Москве и Подмосковью.Игорь Видашев