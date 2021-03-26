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Posted 26 марта 2021, 12:46

Published 26 марта 2021, 12:46

Modified 1 декабря, 08:17

Updated 1 декабря, 08:17

Начальник белгородского УФСИН озвучил размер зарплат своих подчинённых

26 марта 2021, 12:46
Сюжет
Эксклюзив
В управлении ФСИН по Белгородской области прошла ежегодная пресс-конференция. Начальник ведомства Игорь Видашев рассказал журналистам о своей зарплате и заработке подчинённых. В целом на январь текущего года некомплект личного состава достигал 7,13%.

По словам Видашева, зарплату и компенсации сотрудникам регионального управления ФСИН не прибавляли. В настоящее время, придя на работу, младший инспектор получает 20–22 тысячи рублей. Набрав стаж, если он не на офицерской должности, заработок может повыситься до 28–30 тысяч рублей. А у офицера зарплата на первоначальном этапе составляет 26–28 тысяч рублей.

В целом, по информации ведомства, некомплект личного состава на 1 января текущего года составлял 116 человек (7,13%), из них 37 должностей среднего и старшего начальствующего состава и 79 должностей — младшего.

За 12 месяцев 2020 года на службу в региональное ведомство приняли 166 человек, а уволили 111 человек. Из них 45 занимали должности среднего и старшего начальствующего состава (17 уволились по собственному желанию, без права на пенсию), а 66 — младшего начальствующего состава (39 уволились по собственному желанию, без права на пенсию).

Положение лучше, чем в среднем по стране. Есть области, где некомплект порядка 25%. Обычно сильно страдают северяне, потому что на буровых платят много, и области, близкие к Москве и Подмосковью.Игорь Видашев

#Новости#Общество#Зарплаты#Эксклюзив#Начальник#Пресс-конференция
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