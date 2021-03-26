Начальник белгородского УФСИН озвучил размер зарплат своих подчинённых

По словам Видашева, зарплату и компенсации сотрудникам регионального управления ФСИН не прибавляли. В настоящее время, придя на работу, младший инспектор получает 20–22 тысячи рублей. Набрав стаж, если он не на офицерской должности, заработок может повыситься до 28–30 тысяч рублей. А у офицера зарплата на первоначальном этапе составляет 26–28 тысяч рублей.